Giới trẻ rộn ràng ‘check-in’ Lễ hội Tết Việt 2026 01/02/2026 20:01

(PLO)- Không gian Tết truyền thống được tái hiện sinh động tại Lễ hội Tết Việt 2026, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia trải nghiệm, chụp ảnh và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Ngày 2-1, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026. Qua 19 năm, lễ hội trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần tôn vinh Tết cổ truyền và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc đến người dân, du khách.

Các tiết mục đặc sắc tại buổi lễ. Ảnh: HẢI NHI

Với chủ đề “Đẹp xưa trong rạng rỡ hôm nay”, ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, cho biết Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 nhằm lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, tạo dấu ấn văn hóa đặc sắc của TP.HCM trong thời khắc xuân về, góp phần quảng bá hình ảnh con người và bản sắc của đô thị hiện đại, năng động, hội nhập.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

“Không gian “Đẹp xưa” tái hiện nhiều hình ảnh quen thuộc của Tết cổ truyền như Phố Ông đồ, đường hoa mai, cây nêu ngày Tết, bếp xuân, làng nghề truyền thống, ụ rơm vàng…, phản ánh nét đẹp văn hóa miền Nam gắn với lịch sử, phong tục và đời sống dân gian.

Điểm nhấn của lễ hội là Phố Ông đồ với hơn 50 ông đồ trẻ, được đầu tư bài bản về không gian và hoạt động, người dân và du khách xin chữ đầu năm và gửi gắm ước nguyện đầu xuân” - ông Nguyễn Hồng Phúc cho hay.

Người dân 'check in' chụp hình tại buổi lễ. Ảnh: HẢI NHI

Hay không gian hoa mai ngày Tết được sắp đặt kết hợp tạo hình nghệ thuật, lấy sắc vàng làm chủ đạo, gửi gắm thông điệp về may mắn và sức sống của kỷ nguyên mới.

Không gian làng nghề truyền thống giới thiệu các sản phẩm gốm thủ công, nghề se nhang và làng mai vàng Bình Lợi.

Nhiều không gian đậm chất văn hóa được trưng bày tại Lễ hội Tết Việt. Ảnh: HẢI NHI

Ngoài ra, không gian “Rạng rỡ hôm nay” nổi bật với triển lãm nghệ thuật “Vó ngựa khai Xuân”, lấy hình tượng Ngựa, linh vật năm 2026 làm cảm hứng trung tâm, gồm sáu không gian nghệ thuật, biểu trưng cho sức mạnh, trí tuệ, tốc độ, niềm vui, nội lực và khát vọng khởi đầu, vươn lên.

Bên cạnh đó, Lễ hội tổ chức Tổ hợp nghệ thuật - sáng tạo - khởi nghiệp tại Nhà Văn hóa Thanh niên, giới thiệu sản phẩm thanh niên khởi nghiệp, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ, nông - ngư nghiệp tiêu biểu, trong đó có nhiều sản phẩm đến từ An Giang và xã Bình Lợi (TP.HCM).

Song song là chuỗi không gian ẩm thực, văn hóa - thể thao, nghệ thuật cộng đồng, vui chơi giải trí, giao lưu điện ảnh, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc truyền thống.

Xuyên suốt lễ hội là các chương trình nghệ thuật đa dạng như đờn ca tài tử, nhã nhạc cung đình Huế, ca trù, múa lân - sư - rồng, ca múa nhạc truyền thống nhằm giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO công nhận.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động chăm lo Tết, tình nguyện xã hội được triển khai như trao quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhi, sinh viên, công nhân lao động; cùng các chương trình “Chuyến xe mùa xuân”, “Chuyến xe sum vầy”, “Sinh viên đón Tết xa nhà”, “Nghĩa tình mùa xuân”.

Đáng chú ý, các chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra từ 20 giờ đến 21 giờ 30 hằng ngày, trong thời gian từ ngày 1-2 đến 15-2. Không gian lễ hội mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ (từ 14 đến 28 tháng Chạp) và từ 8 giờ đến 17 giờ trong các ngày mùng 1 đến mùng 5 Tết; riêng ngày 23 tháng Chạp tạm ngưng đón khách từ 13 giờ, ngày 29 tháng Chạp ngưng hoạt động cả ngày.

Được biết, Lễ hội Tết Việt diễn ra từ ngày 1-2 đến 21-2-2026.

Có mặt tại Lễ hội Tết Việt từ sớm, Chu Võ Đan Thanh khá bất ngờ trước không gian lễ hội được đầu tư trang trí công phu, giàu bản sắc.

Theo Đan Thanh, các hoạt động tôn vinh tà áo dài truyền thống, chụp ảnh, xin chữ đầu năm… đã tạo nên không khí Tết gần gũi, ý nghĩa, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Chu Võ Đan Thanh (bên phải) cùng bạn là Phạm Đỗ Uyên Nhi 'check in' tại buổi lễ. Ảnh: HẢI NHI

"Tham gia Ngày hội, áo dài là lựa chọn trang phục đầu tiên. Tuy nhiên, để phù hợp với không gian lễ hội, bạn đã tham khảo nhiều ý kiến trước khi chọn trang phục, với mong muốn có những bức ảnh thật xứng đáng giữa cảnh quan truyền thống” - Đan Thanh cảm nhận.