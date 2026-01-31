Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà Tết tại An Giang 31/01/2026 16:24

(PLO)- Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã trao tặng hàng trăm phần quà cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh An Giang.

Ngày 31-1, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, công nhân lao động và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, công nhân lao động và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cụ thể, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã trao tặng 600 phần quà cho các gia đình chính sách, người nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tặng 200 triệu đồng hỗ trợ trẻ em nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh An Giang.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025, lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết năm qua tỉnh đã thực hiện hoàn thành và vượt 24/26 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,39%, dẫn đầu ĐBSCL và đứng thứ 14 trên cả nước.

Hiện nay, An Giang cũng đang quyết liệt triển khai với 21 dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027, tổng vốn đầu tư gần 119.000 tỉ đồng.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã biểu dương, ghi nhận những kết quả về kinh tế - xã hội của An Giang đạt được trong năm qua. Phó Chủ tịch nước cũng bày tỏ phấn khởi trước những đổi thay, phát triển của tỉnh, cũng như sự đoàn kết, chung sức chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu và chúc Tết các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, công nhân lao động và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch nước lưu ý tỉnh An Giang cần tận dụng, phát huy tối đa các nguồn lực, tiềm năng sẵn có để bứt phá. Trong đó, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và là trung tâm kinh tế biển quốc gia, gắn liền với việc thực hiện ngay Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thăm và chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh với đường bờ biển 200km và đường biên giới trên bộ khoảng 148km, An Giang là địa bàn trọng yếu về cả kinh tế lẫn quốc phòng của khu vực và đất nước.

Biểu dương những chiến công thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo vệ quốc phòng an ninh, Phó Chủ tịch nước đề nghị các lực lượng vũ trang tỉnh An Giang thời gian tới tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ chiến lược.

Cụ thể, Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, chuyển hóa quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, kiên quyết không để hình thành điểm nóng.

Tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là phương án bảo vệ bầu cử Quốc hội khóa XVI và Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, “Tết quân - dân” tại vùng biên giới và hải đảo. Cùng với đó, đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng và chủ quyền biển đảo, trọng tâm là tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành pháp luật, quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU của EC trong năm 2026.

Cùng ngày Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ và người có công (phường Rạch Giá); Dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng); đồng thời, trao quà Tết tặng cán bộ, nhân viên BQL Khu lưu niệm, tặng 50 phần quà Tết cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng.