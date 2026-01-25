Công an An Giang và Công an Cà Mau bàn giao ‘Ngôi nhà 19/8’ 25/01/2026 12:27

(PLO)- Công an An Giang phối hợp Công an Cà Mau bàn giao “Ngôi nhà 19/8” và tổ chức sinh hoạt chính trị về nguồn tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc.

Trong hai ngày 24 và 25-1, Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình “Ngôi nhà 19/8” và du khảo về nguồn tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc – Trung tâm Chỉ huy Kế hoạch phản gián CM12.

Thượng tá Phan Văn Sang, Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh An Giang phát biểu tại buổi lễ bàn giao “Ngôi nhà 19/8”

Đây là hoạt động thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hoạt động này cũng hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026) và 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2026).

Ngôi nhà được trao cho gia đình bà Đặng Kim Em, ngụ xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau. Gia đình bà Kim Em thuộc diện hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân bà bị tai biến, không đi lại được, căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng gia đình không có khả năng xây mới. Trước hoàn cảnh đó, Công an tỉnh An Giang đã hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình.

Đoàn bàn giao nhà và những phần quà của Công an tỉnh An Giang cho gia đình bà Đặng Kim Em

Sau thời gian thi công, ngôi nhà diện tích 36 m2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhà có kết cấu bê tông cốt thép kiên cố, nền lát gạch men, mái lợp tôn, đảm bảo điều kiện sinh hoạt ổn định.

Phát biểu tại lễ trao nhà, Thượng tá Phan Văn Sang, Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh An Giang cho biết việc bàn giao “Ngôi nhà 19/8” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Công trình thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh An Giang trong công tác an sinh xã hội.

"Ngôi nhà được bàn giao ngay trước thềm Tết Nguyên đán là sự sẻ chia, động viên để gia đình sớm ổn định cuộc sống, đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, an vui", Thượng tá Sang nói.

Trưởng phòng Công tác chính trị cũng mong muốn gia đình bà Kim Em giữ gìn ngôi nhà, yên tâm lao động sản xuất và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bày tỏ niềm vui, gia đình bà Kim Em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an tỉnh An Giang đã hỗ trợ căn nhà khang trang, giúp gia đình có thêm động lực vươn lên. Dịp này, Công an tỉnh An Giang cũng trao tặng gia đình nhiều phần quà thiết yếu.

Cùng với hoạt động trao nhà, Ban Thanh niên và Ban Phụ nữ Công an hai tỉnh An Giang và Cà Mau đã tổ chức sinh hoạt chính trị tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau. Tại đây, Đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm và nghe thuyết minh về quá trình đấu tranh mưu trí, dũng cảm của lực lượng Công an nhân dân trong Kế hoạch phản gián CM12 – một chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân.

Đoàn dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ tại buổi sinh hoạt, Trung tá Trương Văn Quốc, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang cho biết, các hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ đoàn, hội Công an hai tỉnh An Giang và Cà Mau giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên và công tác chuyên môn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới