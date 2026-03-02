Cần Thơ: Nhiều anh em song sinh cùng trúng tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân 02/03/2026 12:27

(PLO)- Mùa tuyển quân 2026, nhiều cặp song sinh tại Cần Thơ tự nguyện viết đơn và trúng tuyển nghĩa vụ CAND, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Những ngày đầu xuân 2026, khi không khí Tết vẫn còn đọng lại, nhiều gia đình ở TP Cần Thơ đón nhận niềm vui đặc biệt khi con em tự nguyện lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ công dân.

Mùa tuyển quân năm nay ghi nhận nhiều cặp song sinh cùng viết đơn, cùng trúng tuyển nghĩa vụ CAND và sẵn sàng khoác lên mình sắc phục vì bình yên cuộc sống. Mỗi gia đình một hoàn cảnh, nhưng các em đều có chung lựa chọn là tự nguyện rèn luyện trong môi trường kỷ luật.

Năm 2026, Công an TP Cần Thơ được giao tuyển chọn 1.331 công dân (1.327 nam, 4 nữ). Qua tuyên truyền, vận động, đơn vị đã tuyển chọn, khám phúc tra 1.566 công dân đủ tiêu chuẩn và tuyển đủ 4 chỉ tiêu nữ.

Cán bộ Công an xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ động viên gia đình hai anh em Đào Hoàng Ca và Đào Sơn Ca. Ảnh: Hải Dương

Cùng nhau trưởng thành từ quyết định chung

Tại ấp Long Trường 1, xã Thạnh Hòa, câu chuyện của Đào Hoàng Ca và Đào Sơn Ca (19 tuổi) được nhiều người nhắc đến như một niềm tự hào của xóm nhỏ. Tình cảm với lực lượng công an đã hình thành từ ký ức tuổi thơ khi các em nhìn thấy người thân trong gia đình mặc sắc phục.

Trong những năm học phổ thông, qua các buổi nghe cán bộ công an tuyên truyền pháp luật, suy nghĩ ấy càng rõ ràng hơn. Sau khi tốt nghiệp vào tháng 4-2025, hai anh em tiếp tục phấn đấu, được kết nạp Đảng dịp 3-2-2026 và đầu năm nay cùng viết đơn tình nguyện tham gia CAND.

Anh em song sinh Đào Hoàng Ca và Đào Sơn Ca cùng cha mẹ. Ảnh: Hải Dương

Trong bữa cơm gia đình cận ngày nhập ngũ, ông nội và cha mẹ căn dặn các em về trách nhiệm của tuổi trẻ với quê hương. Cha của hai em, ông Đào Thanh Ngoan (45 tuổi) cho biết gia đình có ba người con, kinh tế chủ yếu từ vườn sầu riêng, mít.

“Hai con đi nghĩa vụ, nhà có phần neo người nhưng thấy quyết tâm của các con nên gia đình hoàn toàn ủng hộ”, ông Ngoan nói.

Trong mâm cơm chiều, ông Đào Văn Nhựt (86 tuổi, ông nội Hoàng Ca và Sơn Ca) nhắn nhủ các cháu phải nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh để giữ gìn trật tự trị an, góp phần xây dựng quê hương.

Theo Công an xã Thạnh Hòa, thực hiện kế hoạch của Công an TP Cần Thơ, địa phương được giao chỉ tiêu 20 công dân. Công tác sơ tuyển, khám sức khỏe được triển khai chặt chẽ, công khai; đồng thời tăng cường thăm hỏi để thanh niên và gia đình hiểu rõ chủ trương, quyền lợi khi tham gia nghĩa vụ.

Giấc mơ của đôi song sinh dân tộc Khmer

Tại ấp Phú Hòa A, xã Phú Tâm, niềm vui đến với gia đình ông Nguyễn Chí Linh và bà Lý Thị Nế khi hai con trai song sinh Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Quốc Hoàng (20 tuổi, dân tộc Khmer) cùng trúng tuyển nghĩa vụ CAND.

Từ nhỏ, dù gia đình gắn bó với ruộng đồng và không có ai theo ngành (ngoài cha từng làm công an xã), hai anh em đã mong muốn trở thành chiến sĩ công an. Năm 2025, cả hai đăng ký thi vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân nhưng chưa đạt tiêu chuẩn sức khỏe.

Anh em Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Quốc Hoàng là 1 trong 3 cặp song sinh tại Cần Thơ cùng trúng tuyển nghĩa vụ CAND. Ảnh: Xuân Lương

Không từ bỏ ước mơ, hai anh em ở lại quê phụ giúp cha mẹ, đồng thời rèn luyện thể lực. Đến năm 2026, khi đủ điều kiện, cả hai cùng viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ.

Khoảnh khắc nhận tin cả hai cùng trúng tuyển là niềm vui khó quên. Theo chia sẻ của hai anh em, môi trường quân ngũ có nhiều thử thách nhưng là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, các em mong muốn tiếp tục học tập để được gắn bó lâu dài với lực lượng.

Chung quyết tâm từ miền cửa biển

Tại ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề, câu chuyện về anh em Châu Hoàng Nhân và Châu Hoàng Nghĩa (19 tuổi) cùng viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND cũng đang được nhắc đến với niềm tự hào.

Sinh sống ở địa bàn cửa biển, nơi giao thương sôi động nhưng tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, hai anh em nhiều lần chứng kiến các đợt ra quân của lực lượng công an. Hình ảnh người chiến sĩ vì dân phục vụ đã trở thành động lực để các em lựa chọn con đường này.

Gia đình không khá giả, cha là ngư phủ thường đi biển dài ngày, mẹ làm bánh dân gian bán dạo với thu nhập khoảng 5-6 triệu đồng mỗi tháng.

“Khi gửi lá đơn đi, chúng em hồi hộp không biết có được chấp nhận hay không. Khi nhận giấy báo trúng tuyển, cả hai vỡ òa hạnh phúc”, Nhân chia sẻ.

Cặp song sinh Châu Hoàng Nhân và Châu Hoàng Nghĩa cũng chụp ảnh lưu niệm với mẹ trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Xuân Lương

Bà Hứa Thị sinh cùng với 2 con trai chuẩn bị hành trang cho con lên đường nhập ngũ. Ảnh: Xuân Lương

Bà Hứa Thị Sinh, mẹ của hai em cho biết ban đầu bà chạnh lòng khi các con cùng đi xa, nhưng trước ý thức trách nhiệm của con, gia đình hoàn toàn ủng hộ.

Mùa tuyển quân năm 2026 là câu chuyện đẹp về những cặp song sinh cùng chung lý tưởng. Các em đã tự nguyện chọn môi trường rèn luyện nghiêm khắc với mong muốn góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng quê hương.