Những cặp song sinh ở Quảng Ngãi viết đơn tình nguyện nhập ngũ 26/02/2026 16:28

(PLO)- Mùa tuyển quân năm nay tại Quảng Ngãi có nhiều cặp anh em song sinh cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Trong không khí những ngày đầu xuân 2026 cùng thanh niên cả nước hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, Quảng Ngãi ghi nhận nhiều câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ.

Những cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ

Tại thôn Tăng Long, xã Tịnh Khê, cặp song sinh Đỗ Tấn Hạnh và Đỗ Tấn Phúc (22 tuổi), sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Phương Đông (TP Đà Nẵng) đã quyết định tạm gác kế hoạch cá nhân, cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Hạnh và Phúc cho biết mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội, trưởng thành hơn về bản lĩnh và kỷ luật, gia đình cũng ủng hộ quyết định này.

Anh em song sinh Đỗ Tấn Hạnh và Đỗ Tấn Phúc cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Cha mẹ Hạnh, Phúc có ba người con trai. Người anh lớn từng phục vụ tại Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân, sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương với tác phong chững chạc, trở thành tấm gương để hai em noi theo.

Ông Đỗ Bơi, cha của ba anh em, chia sẻ gia đình tự hào khi các con tự nguyện thực hiện nghĩa vụ công dân, góp phần nhỏ bé vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Còn tại xã Vạn Tường, anh em song sinh Lâm Hoàng Mạnh và Lâm Hoàng Cường (19 tuổi, thôn Tân Hy 2) cũng cùng tình nguyện nhập ngũ. Lớn lên trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng, hai anh em sớm ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Chủ tịch UBND xã Vạn Tường Ung Đình Hiền đến thăm hỏi hai anh em Lâm Hoàng Mạnh và Lâm Hoàng Cường.

Chia sẻ trước ngày lên đường, một trong hai anh em cho biết từ nhỏ đã luôn đồng hành trong học tập và cuộc sống, nay tiếp tục sát cánh trong môi trường quân đội để rèn luyện kỷ luật, sức khỏe và ý chí.

Việc nhiều cặp song sinh cùng tình nguyện nhập ngũ càng ý nghĩa khi theo quy định, trường hợp hai anh em ruột cùng trong độ tuổi nhập ngũ thì một người có thể được tạm hoãn nếu người kia đang phục vụ tại ngũ. Tuy vậy, các thanh niên vẫn chủ động viết đơn tình nguyện, thể hiện tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc.

Bảo đảm lễ giao nhận quân trang trọng, đúng quy định

Theo lãnh đạo các địa phương, việc nhiều thanh niên, trong đó có anh em song sinh, cùng tình nguyện nhập ngũ là tín hiệu tích cực trong công tác tuyển quân năm 2026.

Lãnh đạo xã Vạn Tường đến động viên hai anh em Mạnh và Cường.

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, cho biết địa phương có 37 thanh niên viết đơn tình nguyện; trong đó có hai anh em sinh đôi cùng đăng ký nhập ngũ. Điều này thể hiện sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự đồng thuận của gia đình, thanh niên.

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được chú trọng thông qua các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội và gặp mặt thanh niên trước ngày lên đường, góp phần khơi dậy niềm tự hào và tinh thần xung kích của tuổi trẻ.

Công tác chuẩn bị cho lễ giao quân được triển khai kỹ lưỡng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại các địa phương nhằm bảo đảm lễ giao nhận quân năm 2026 diễn ra chặt chẽ, an toàn, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Theo kế hoạch, sáng 4-3-2026, toàn tỉnh sẽ tổ chức lễ giao nhận quân cho 3.935 thanh niên tại 9 địa điểm trên địa bàn.