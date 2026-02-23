TP.HCM: Hàng nghìn công nhân được nhận lì xì, nhà máy rộn ràng sau Tết 23/02/2026 15:45

(PLO)- Nhiều doanh nghiệp lì xì đầu năm tạo khí thế vui vẻ, hào hứng và giữ chân người lao động sau Tết.

Ngày 23-2 (mùng 7 Tết), ba nhà xưởng của Công ty Cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân đồng loạt đón 3.000 công nhân quay lại làm việc và nhanh chóng đưa các dây chuyền vận hành ổn định sau kỳ nghỉ Tết.

Để tạo động lực ngay từ những ngày đầu năm, doanh nghiệp thông báo sẽ chuyển khoản lì xì 500.000 đồng vào tài khoản mỗi lao động vào ngày mùng 9 Tết.

Ông Trần Minh Đức, Trưởng phòng Thu hút nhân tài của công ty, cho biết khoản lì xì không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính mà còn là lời chúc may mắn, hanh thông gửi đến toàn thể cán bộ, nhân viên khi bước vào chu kỳ sản xuất mới.

Trước đó, lương và thưởng cuối năm đã được công ty chi trả đầy đủ, đúng hạn. Ngoài lương tháng 13 theo thông lệ, nhiều người đạt năng suất cao còn được thưởng thêm tháng 14, thậm chí tháng 15, 16 như sự ghi nhận cho nỗ lực trong năm.

Công nhân của Công ty Cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân phấn chấn trong ngày trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: NVCC

Song song đó, công ty phối hợp cùng công đoàn cơ sở trao phần quà Tết gồm bánh mứt và nhu yếu phẩm, tổng trị giá khoảng 800.000 đồng mỗi người, hỗ trợ nhiều gia đình công nhân chuẩn bị Tết đủ đầy hơn.

Trước kỳ nghỉ, các chuyến xe miễn phí cũng được tổ chức, đưa người lao động về các tỉnh miền Trung và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Với công nhân xa quê, hoạt động này giúp giảm áp lực chi phí đi lại trong dịp cao điểm và mang lại cảm giác được sẻ chia.

Anh Nguyễn Hoàng Khanh, nhân viên bộ phận kỹ thuật, cho biết: “Khi doanh nghiệp trân trọng người lao động, chúng tôi có thêm động lực gắn bó. Trở lại nhà máy với tâm thế nhẹ nhõm, ai cũng muốn nỗ lực nhiều hơn trong năm mới”.

Tại Công ty TNHH May mặc Song Ngọc, chính sách tạo động lực cũng được triển khai ngay sau kỳ nghỉ. Doanh nghiệp với khoảng 450 lao động cho công nhân nghỉ từ 13-2 đến 26-2 (26 tháng Chạp đến mùng 10 Tết). Trong ngày làm việc đầu năm, mỗi người sẽ nhận lì xì 200.000 đồng.

Ông Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng Nhân sự, Công ty TNHH May mặc Song Ngọc, cho biết trước Tết công ty đã thanh toán lương tháng 13, tạm ứng 50% lương tháng 2 và thưởng Tết tương đương một tháng lương thực nhận, bình quân khoảng 11 triệu đồng mỗi người. Mức cao nhất hơn 15 triệu đồng, thấp nhất khoảng 6,8 triệu đồng. Lao động mới vào làm vẫn được tính thưởng theo thời gian thực tế.

Theo ông Sơn, dù sản xuất - kinh doanh còn khó khăn, doanh nghiệp vẫn ưu tiên bảo đảm thu nhập để người lao động an tâm gắn bó. Sau kỳ nghỉ, số người xin nghỉ việc dưới 10 trường hợp, chủ yếu vì lý do cá nhân. Nhu cầu tuyển dụng được bù đắp qua kênh giới thiệu nội bộ nhằm tiết giảm chi phí và duy trì chất lượng nhân sự.