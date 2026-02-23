Học sinh TP.HCM rộn ràng nhận lì xì 'độc lạ' từ thầy cô 23/02/2026 13:08

(PLO)- Để tạo hưng phấn cho học sinh sau Tết Nguyên đán, nhiều trường học tổ chức các hoạt động trải nghiệm thú vị cùng những màn lì xì "độc lạ" từ các thầy cô.

Sáng nay, học sinh TP.HCM đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Chào đón các em, giáo viên đã chuẩn bị những món quà bất ngờ.

Lì xì đầu năm bằng hình thức độc đáo

Buổi học đầu tiên của năm mới tại lớp học của thầy Võ Trần Lâm, giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Tân Thới Hiệp trở nên rộn ràng và hào hứng hơn bao giờ hết.

Thầy Võ Trần Lâm chào đón học sinh trở lại trường bằng những bao lì xì được viết bằng nghệ thuật thư pháp. Ảnh: NVCC

Tiết học bắt đầu bằng một màn lì xì vui nhộn.

Mấy ngày trước, thầy Lâm đã tỉ mỉ chuẩn bị những phong bao lì xì được viết bằng nghệ thuật thư pháp. Điểm đặc biệt là mỗi bao lì xì đều được đề tên riêng của từng học sinh.

“Việc sử dụng thư pháp thay cho các mẫu bao lì xì đại trà không chỉ là món quà vật chất, mà còn là cách để các em tiếp cận và trân trọng tinh thần văn hóa Việt một cách gần gũi nhất” - thầy Lâm bộc bạch.

Trò chơi gắp thú nhận lì xì khiến học sinh háo hức. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, thầy Lâm còn thiết kế trò chơi “Gắp thú” dành cho học sinh ưa thích khám phá. Bên trong mỗi con thú được gắp lên không phải là phần thưởng có sẵn, mà là một phép tính toán học. Nhiệm vụ của các bạn nhỏ phải giải chính xác phép tính đó để tìm ra "con số may mắn" tương ứng với giá trị bao lì xì mình sẽ nhận được.

Học sinh thích thú với màn lì xì độc đáo thì thầy chủ nhiệm tâm lý. Ảnh: NVCC

"Các em đã học xong bài cộng các số tròn nghìn, nên tôi lồng ghép các con số đơn giản vào phép tính. Ví dụ, giải được phép tính '4.000 + 16.000', các em sẽ nhận ngay 20.000 đồng tiền mặt. Đây là cách giúp các em khởi động lại tư duy sau kỳ nghỉ Tết một cách tự nhiên nhất. Khi giải được phép tính, niềm vui nhận lì xì của các em như được nhân đôi bởi đó là thành quả của sự nỗ lực” - thầy Lâm nói.

Màn gieo quẻ online với những lời chúc dễ thương cũng khiến các em khá hào hứng. Ảnh: NVCC

Với nhóm học sinh yêu thích công nghệ, thầy đã thiết kế trò chơi "Gieo quẻ online". Các em sẽ bấm dừng ngẫu nhiên trên màn hình để nhận về những lời chúc "độc lạ" và hóm hỉnh như: "Sức khỏe vô biên", "Thầy khen mỏi miệng" hay "Mệt mỏi vì học giỏi". Những câu chúc mang tính khích lệ, gần gũi với ngôn ngữ của trẻ nhỏ đã tạo nên bầu không khí rộn rã tiếng cười.

Trước lo ngại về việc học sinh bị "ngợp" kiến thức sau Tết, thầy Lâm cho biết chương trình giáo dục phổ thông hiện nay đã được sắp xếp rất khoa học. Tuần đầu tiên chủ yếu là các bài học đơn giản, xen kẽ với hoạt động trò chơi để ôn tập kiến thức cũ. Các bài học mới được dạy chậm rãi, giúp các em bắt nhịp lại với việc đọc bài và tư duy mà không gây căng thẳng.

Buổi học đầu năm là ngày hội “Nhật ký Tết”

Sáng nay, thầy trò Trường Tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định cùng nhau trải qua buổi chào cờ đầu năm đầy cảm xúc với những lời chúc tốt đẹp.

Ngay sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, sân trường trở nên náo nhiệt với chương trình chúc Tết toàn trường. Không chỉ nhận lời chúc từ Ban giám hiệu, các em học sinh còn tự tin trao gửi những lời chúc tốt đẹp đến thầy cô, cha mẹ và bạn bè.

Nụ cười của học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư trong ngày đầu tiên đi học của năm mới. Ảnh: NTCC

Điểm nhấn thu hút chính là các hoạt động thú vị trên "Cây lì xì" của trường. Những phong bao lì xì đỏ thắm với các mệnh giá khác nhau mang tính chất "lấy hên" đã được cô Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng nhà trường chuẩn bị sẵn, mang lại niềm vui bất ngờ cho các bạn nhỏ trong ngày đầu quay lại lớp.

Những phong bao lì xì đỏ thắm cùng lời chúc may mắn khiến buổi học đầu năm trở nên thật phấn khởi, vui tươi, không còn nỗi lo bài vở. Ảnh: NTCC

Để tránh áp lực học tập ngay sau kỳ nghỉ dài, trường dành trọn ngày học đầu tiên cho các hoạt động trải nghiệm và kết nối. Tại mỗi lớp học, thay vì mở sách vở, học sinh cùng nhau chia sẻ về "Nhật ký Tết". Đây là một dự án được Liên đội phát động từ cuối năm cũ.

Thông qua những trang nhật ký, các em hào hứng kể cho thầy cô và bạn bè nghe về những việc đã làm, những địa điểm đã đi, những trải nghiệm đáng nhớ trong kỳ nghỉ vừa qua.

"Những câu chuyện từ 'Nhật ký Tết' không chỉ giúp các em rèn luyện kỹ năng trình bày mà còn bồi đắp lòng biết ơn và sự sẻ chia" - cô Hằng nói.

Theo cô Hằng, trong tuần học đầu năm, giáo viên chủ nhiệm ưu tiên tổ chức các trò chơi đố vui, hái lộc đầu xuân và thảo luận nhóm. Lịch học được điều chỉnh nhẹ nhàng để các em dần làm quen lại với nền nếp, đảm bảo tinh thần thoải mái nhất trước khi bước vào các nội dung kiến thức mới.

Các cô giáo Trường Mầm non Tân Phong đón trẻ tới trường sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: NTCC

Ở bậc mầm non, giáo viên Trường Mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng đã tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên, lớp học, nhà bếp và phòng chức năng từ hôm trước để sẵn sàng đón trẻ.

Bé thích thú với những phong bao lì xì độc đáo ngày trở lại trường. Ảnh: NTCC

Sáng nay, các cô giáo trong tà áo dài rực rỡ, tay cầm phong bao lì xì nhỏ xinh kèm lời chúc: “Chúc bé chăm ngoan, học giỏi, luôn là niềm tự hào của ông bà và ba mẹ”, đã khiến nhiều em nhỏ nhanh chóng quên đi sự bỡ ngỡ, vui vẻ vào lớp.

Thời gian này, các giáo viên cũng sẽ dành thời gian quan tâm, chăm sóc, động viên để giúp trẻ nhanh chóng ổn định nền nếp sinh hoạt.