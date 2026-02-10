Giáo dục

34 tỉnh, thành chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh

(PLO)- 34 tỉnh, thành đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh, đa số kéo dài hơn 10 ngày.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán của các tỉnh/thành, nhiều nhất là 14 ngày, ít nhất 5 ngày.

Hà Nội, Hưng Yên, Lạng Sơn là 3 địa phương cho học sinh nghỉ Tết ít nhất với 5 ngày. Thời gian nghỉ từ 16-2 đến 20-2. Tuy nhiên, do liền kề 2 ngày nghỉ cuối tuần trước và hai ngày nghỉ cuối tuần sau nên các em có thể kéo dài thành 9 ngày.

tet-nguyen-dan.jpg
Cô trò Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, TP.HCM rạng rỡ tại tiểu cảnh xuân của trường. Ảnh: NTCC

Tại TP.HCM, lịch nghỉ Tết cố định của học sinh từ 12-2 đến 22-2. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT TP.HCM cho phép các cơ sở giáo dục có thể linh động thời gian nghỉ Tết để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, lẫn giáo viên. Tổng thời gian nghỉ không vượt quá 2 tuần.

Hiện các địa phương An Giang, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Lào Cai, Cà Mau...đang dẫn đầu về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán với 14 ngày liên tục.

Riêng Cao Bằng, Đồng Tháp và Lai Châu cho các trường chủ động lịch nghỉ căn cứ đặc thù ở địa phương, miễn là không ít hơn lịch nghỉ chung.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán chi tiết của 34 tỉnh/thành

Tỉnh, thành
 Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ
 Số ngày
1. Hà Nội
2. Hưng Yên
3. Lạng Sơn
 16 đến 20-2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng)
 5-9
4. Bắc Ninh
5. Đà Nẵng
6. Hải Phòng
7. TP Huế
8. Thái Nguyên
 14 đến 22-2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
 9
9. Điện Biên
10. Nghệ An
11. Quảng Trị
 13 đến 22-2 (26 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
 10
12. Hà Tĩnh
 13 đến 23-2 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng)
 11
13. Cần Thơ
14. Đăk Lăk
15. Gia Lai
16. Khánh Hòa
17. Quảng Ngãi
18. Sơn La
19. TP HCM
20. Thanh Hóa
21. Tuyên Quang
 12 đến 22-2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
 11
22. Ninh Bình
 13 đến 24-2 (26 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng)
 12
23. Đồng Nai
24. Tây Ninh
25. Phú Thọ
 11 đến 22-2 (24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
 12
26. Quảng Ninh
 16 đến 28-2 (29 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng)
 14
27. Vĩnh Long
 11 đến 24-2 (ngày 24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng)
28. An Giang
29. Cà Mau
30. Lào Cai
31. Lâm Đồng
 9 đến 22-2 (22 tháng Chạp năm đến mùng 6 tháng Giêng)
 14
32. Cao Bằng
33. Đồng Tháp
34. Lai Châu
 Các trường chủ động, không ít hơn lịch chung

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các tỉnh, thành được chủ động kế hoạch năm học, miễn đảm bảo đủ 35 tuần thực học, trong đó kỳ I kết thúc trước ngày 18-1, kỳ II trước 31-5.

NGUYỄN QUYÊN
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Tết Nguyên đán #lịch nghỉ Tết #nghỉ Tết Nguyên đán

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm