34 tỉnh, thành chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh

Theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán của các tỉnh/thành, nhiều nhất là 14 ngày, ít nhất 5 ngày.
Hà Nội, Hưng Yên, Lạng Sơn là 3 địa phương cho học sinh nghỉ Tết ít nhất với 5 ngày. Thời gian nghỉ từ 16-2 đến 20-2. Tuy nhiên, do liền kề 2 ngày nghỉ cuối tuần trước và hai ngày nghỉ cuối tuần sau nên các em có thể kéo dài thành 9 ngày.
Tại TP.HCM, lịch nghỉ Tết cố định của học sinh từ 12-2 đến 22-2. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT TP.HCM cho phép các cơ sở giáo dục có thể linh động thời gian nghỉ Tết để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, lẫn giáo viên. Tổng thời gian nghỉ không vượt quá 2 tuần.
Hiện các địa phương An Giang, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Lào Cai, Cà Mau...đang dẫn đầu về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán với 14 ngày liên tục.
Riêng Cao Bằng, Đồng Tháp và Lai Châu cho các trường chủ động lịch nghỉ căn cứ đặc thù ở địa phương, miễn là không ít hơn lịch nghỉ chung.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán chi tiết của 34 tỉnh/thành
|Tỉnh, thành
|Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ
|Số ngày
|1. Hà Nội
2. Hưng Yên
3. Lạng Sơn
|16 đến 20-2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng)
|5-9
|4. Bắc Ninh
5. Đà Nẵng
6. Hải Phòng
7. TP Huế
8. Thái Nguyên
|14 đến 22-2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
|9
|9. Điện Biên
10. Nghệ An
11. Quảng Trị
|13 đến 22-2 (26 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
|10
|12. Hà Tĩnh
|13 đến 23-2 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng)
|11
|13. Cần Thơ
14. Đăk Lăk
15. Gia Lai
16. Khánh Hòa
17. Quảng Ngãi
18. Sơn La
19. TP HCM
20. Thanh Hóa
21. Tuyên Quang
|12 đến 22-2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
|11
|22. Ninh Bình
|13 đến 24-2 (26 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng)
|12
|23. Đồng Nai
24. Tây Ninh
25. Phú Thọ
|11 đến 22-2 (24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
|12
|26. Quảng Ninh
|16 đến 28-2 (29 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng)
|14
|27. Vĩnh Long
|11 đến 24-2 (ngày 24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng)
|28. An Giang
29. Cà Mau
30. Lào Cai
31. Lâm Đồng
|9 đến 22-2 (22 tháng Chạp năm đến mùng 6 tháng Giêng)
|14
|32. Cao Bằng
33. Đồng Tháp
34. Lai Châu
|Các trường chủ động, không ít hơn lịch chung
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các tỉnh, thành được chủ động kế hoạch năm học, miễn đảm bảo đủ 35 tuần thực học, trong đó kỳ I kết thúc trước ngày 18-1, kỳ II trước 31-5.