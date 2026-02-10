34 tỉnh, thành chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh 10/02/2026 16:18

(PLO)- 34 tỉnh, thành đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh, đa số kéo dài hơn 10 ngày.

Theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán của các tỉnh/thành, nhiều nhất là 14 ngày, ít nhất 5 ngày.

Hà Nội, Hưng Yên, Lạng Sơn là 3 địa phương cho học sinh nghỉ Tết ít nhất với 5 ngày. Thời gian nghỉ từ 16-2 đến 20-2. Tuy nhiên, do liền kề 2 ngày nghỉ cuối tuần trước và hai ngày nghỉ cuối tuần sau nên các em có thể kéo dài thành 9 ngày.

Cô trò Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, TP.HCM rạng rỡ tại tiểu cảnh xuân của trường. Ảnh: NTCC

Tại TP.HCM, lịch nghỉ Tết cố định của học sinh từ 12-2 đến 22-2. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT TP.HCM cho phép các cơ sở giáo dục có thể linh động thời gian nghỉ Tết để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, lẫn giáo viên. Tổng thời gian nghỉ không vượt quá 2 tuần.

Hiện các địa phương An Giang, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Lào Cai, Cà Mau...đang dẫn đầu về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán với 14 ngày liên tục.

Riêng Cao Bằng, Đồng Tháp và Lai Châu cho các trường chủ động lịch nghỉ căn cứ đặc thù ở địa phương, miễn là không ít hơn lịch nghỉ chung.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán chi tiết của 34 tỉnh/thành

Tỉnh, thành

Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ

Số ngày

1. Hà Nội

2. Hưng Yên

3. Lạng Sơn

16 đến 20-2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng)

5-9

4. Bắc Ninh

5. Đà Nẵng

6. Hải Phòng

7. TP Huế

8. Thái Nguyên

14 đến 22-2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)

9

9. Điện Biên

10. Nghệ An

11. Quảng Trị

13 đến 22-2 (26 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)

10

12. Hà Tĩnh

13 đến 23-2 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng)

11

13. Cần Thơ

14. Đăk Lăk

15. Gia Lai

16. Khánh Hòa

17. Quảng Ngãi

18. Sơn La

19. TP HCM

20. Thanh Hóa

21. Tuyên Quang

12 đến 22-2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)

11

22. Ninh Bình

13 đến 24-2 (26 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng)

12

23. Đồng Nai

24. Tây Ninh

25. Phú Thọ

11 đến 22-2 (24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)

12

26. Quảng Ninh

16 đến 28-2 (29 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng)

14

27. Vĩnh Long

11 đến 24-2 (ngày 24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng)

28. An Giang

29. Cà Mau

30. Lào Cai

31. Lâm Đồng

9 đến 22-2 (22 tháng Chạp năm đến mùng 6 tháng Giêng)

14

32. Cao Bằng

33. Đồng Tháp

34. Lai Châu

Các trường chủ động, không ít hơn lịch chung



Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các tỉnh, thành được chủ động kế hoạch năm học, miễn đảm bảo đủ 35 tuần thực học, trong đó kỳ I kết thúc trước ngày 18-1, kỳ II trước 31-5.