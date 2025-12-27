Hiệu trưởng tại TP.HCM được chủ động cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán tối đa 2 tuần. 27/12/2025 15:20

(PLO)- Hiệu trưởng tại TP.HCM có quyền linh hoạt điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh tối đa 2 tuần, thay vì khung cố định 11 ngày, theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Căn cứ công văn ngày 26-12-2025 của UBND TP.HCM về lịch nghỉ Tết Nguyên đán của ngành giáo dục, Sở GD&ĐT TP.HCM thông báo cụ thể thời gian nghỉ của học sinh như sau:

Học sinh Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, phường An Hội Tây trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên tại TP.HCM từ ngày 12-2-2026 (25 tháng Chạp) đến hết ngày 22-2-2026 (mùng 5 tháng Giêng). Như vậy, học sinh TP.HCM sẽ được nghỉ Tết 11 ngày.

Hiệu trưởng các đơn vị bố trí bộ phận trực cơ quan, chú ý đảm bảo an ninh, an toàn và công tác phòng cháy, chữa cháy trong suốt thời gian nghỉ. Các cơ sở giáo dục treo cờ Tổ quốc trong các ngày nghỉ lễ theo quy định.

Căn cứ kế hoạch năm học 2025-2026, thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục tại đơn vị và có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian nghỉ Tết cho học sinh nhưng không quá 2 tuần (bao gồm thứ Bảy và Chủ nhật). Việc điều chỉnh phải đảm bảo thực hiện đủ 35 tuần thực dạy, kiểm tra, đánh giá; đảm bảo tiến độ, chất lượng giáo dục và phù hợp khung kế hoạch chung của TP.

Hiện nay nhiều địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh. Trong đó, học sinh Cần Thơ được nghỉ 11 ngày. Hà Nội đã chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh, từ ngày 16 đến 20-2-2026, nếu kết hợp bốn ngày cuối tuần, kỳ nghỉ có thể lên 9 ngày.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các tỉnh, thành được chủ động kế hoạch năm học, song cần đảm bảo đủ 35 tuần. Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18-1-2026, kỳ II trước 31-5.