Đề xuất học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán tối đa 2 tuần 25/12/2025 19:30

(PLO)- Theo tờ trình của Sở GD&ĐT TP.HCM gửi UBND TP, học sinh TP.HCM có thể được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ tối đa hai tuần.

Tối 25-12, trao đổi với PLO, một cán bộ Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết Sở đã gửi tờ trình tham mưu UBND TP.HCM về lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 của ngành GD&ĐT TP.

Cô trò Trường Tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh. Ảnh: NTCC

Theo đó, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM từ ngày 12-2-2026 (tức 25 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 22-2-2026 (mùng 6 tháng Giêng âm lịch).

Căn cứ Quyết định 640 ngày 14-8 của Chủ tịch UBND TP về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với các cấp học trên địa bàn TP, giao thủ trưởng cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của đơn vị trên nguyên tắc bảo đảm đủ 35 tuần thực dạy, kiểm tra, đánh giá theo quy định.

Tùy tình hình thực tế của đơn vị, thủ trưởng đơn vị có thể tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong giới hạn tối đa hai tuần (kể cả thứ 7, Chủ nhật) trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng giáo dục và phù hợp với kế hoạch thời gian năm học của TP.

Như vậy, nếu đề xuất trên của Sở GD&ĐT được UBND TP.HCM phê duyệt thì các nhà trường có thể bố trí cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán tối đa hai tuần. Thời gian nghỉ sẽ do lãnh đạo các trường quyết định trên cơ sở bảo đảm tiến độ dạy và học.

Đến thời điểm này, nhiều địa phương trong cả nước đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán. Trong đó, học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán tối đa chín ngày trong khi đó học sinh Cần Thơ được nghỉ Tết 11 ngày.