Nghỉ tết Dương lịch 4 ngày: Trường học tại TP.HCM điều chỉnh lịch nghỉ của học sinh 25/12/2025 16:24

(PLO)- Sau khi Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, nhiều trường học tại TP.HCM đã điều chỉnh thời gian nghỉ để phụ huynh và học sinh chủ động.

Ngày 25-12, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc nghỉ tết Dương lịch năm 2026.

Theo đó, lãnh đạo Chính phủ đồng ý phương án nghỉ tết Dương lịch 2026 là 4 ngày. Cụ thể, công chức, viên chức được nghỉ liên tục từ thứ Năm (1-1-2026) đến hết Chủ nhật (4-1-2026). Phương án này thực hiện hoán đổi ngày làm việc từ thứ Sáu (2-1-2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (10-1-2026).

Giờ học của học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, một số trường học tại TP.HCM đã thông báo điều chỉnh lịch nghỉ tết Dương lịch so với kế hoạch trước đó để phụ huynh, học sinh sớm có kế hoạch phù hợp.

Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú, cho biết trường có ngay thông báo điều chỉnh số ngày nghỉ tết Dương lịch 2026. Thông báo này thay thế cho văn bản số 473 đã phát hành ngày 15-12-2025.

Cụ thể, học sinh toàn trường được nghỉ 4 ngày liên tục, từ 1-1-2026 đến hết ngày 4-1-2026. Học sinh đi học bình thường trở lại từ thứ Hai, ngày 5-1-2026.

Tương tự, Trường Tiểu học Chi Lăng, phường Thông Tây Hội, cũng nhanh chóng gửi thông báo thay đổi lịch nghỉ tết Dương lịch 2026. Cụ thể, học sinh nghỉ từ 1-1-2026 đến hết ngày 4-1-2026; đi học trở lại ngày 5-1-2026 và học bù vào thứ Bảy (10-1-2026).

Theo lãnh đạo trường, đây là dịp để học sinh thư giãn, sum họp bên gia đình và nạp lại năng lượng sau khi kiểm tra học kỳ 1.

Trường THCS Tân Bình, phường Vĩnh Tân, thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Trường THCS Tân Bình, phường Vĩnh Tân, cũng thông báo lịch nghỉ 4 ngày liên tiếp. Căn cứ quy định và tình hình thực tế, học sinh nghỉ từ thứ Năm (1-1-2026) đến hết Chủ nhật (4-1-2026), trở lại trường vào ngày 5-1-2026.

Trước đó, đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ tết Dương lịch lên 4 ngày nhận được sự đồng tình của 62% trong hơn 76.000 ý kiến khảo sát trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Phần lớn người lao động ủng hộ phương án này và đề nghị các cơ quan thông báo sớm để chủ động kế hoạch nghỉ ngơi, sản xuất.