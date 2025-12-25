Tết Dương lịch 2026: Người lao động được nghỉ 4 ngày 25/12/2025 10:28

(PLO)- Lãnh đạo Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 kéo dài 4 ngày.

Sáng 25-12, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Theo đó, lãnh đạo Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 là 4 ngày, từ thứ Năm (1-1-2026) đến hết Chủ nhật (4-1-2026).

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 đến các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp và người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và tổ chức làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân.

Người dân về quê đón Tết. Ảnh: V.LONG

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan, địa phương cần có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp nhằm khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội; bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Trước đó, ngày 24-12, Bộ Nội vụ có công văn lấy ý kiến các bộ, ngành về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026. Theo đề xuất, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ ngày 1-1-2026 theo quy định và hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2-1-2026) sang làm bù vào thứ Bảy (10-1-2026).