Tiền thưởng Tết Nguyên đán ở Tây Ninh cao nhất 600 triệu đồng 24/12/2025 15:12

(PLO)- Thưởng Tết Nguyên đán 2026 tại Tây Ninh ghi nhận mức cao nhất 600 triệu đồng/người, trong khi đó mức thấp nhất là 100.000 đồng.

Ngày 24-12, theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh gửi Bộ Nội vụ, tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2025 nhìn chung ổn định, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Tính đến ngày 23-12, toàn tỉnh Tây Ninh có 486 doanh nghiệp gửi báo cáo với tổng số 213.371 lao động. Các doanh nghiệp đều thực hiện chế độ tiền lương bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Thu nhập bình quân người lao động tỉnh Tây Ninh 11,05 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: HUỲNH DU

Thu nhập tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2025 đạt 11,05 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thu nhập cao nhất, bình quân 15,75 triệu đồng/tháng.

Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước đạt 9,67 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh 9,53 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 9,25 triệu đồng/tháng.

Báo cáo cho thấy mức lương cao nhất chi trả cho người lao động có sự chênh lệch đáng kể giữa các loại hình doanh nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp FDI có mức cao nhất lên tới 431,76 triệu đồng/người/tháng.

Doanh nghiệp dân doanh ghi nhận mức cao nhất 263,7 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 89,76 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp Nhà nước 100% vốn điều lệ 51,96 triệu đồng/người/tháng.

Về tiền thưởng, dịp Tết Dương lịch năm 2026, có 176 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho 40.266 lao động với mức bình quân 2,26 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 80 triệu đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người.

Đối với Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, có 429 doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết cho 196.524 lao động. Mức thưởng bình quân đạt 7,53 triệu đồng/người; mức thưởng cao nhất lên đến 600 triệu đồng/người thuộc về doanh nghiệp FDI; mức thấp nhất là 100.000 đồng/người.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, các số liệu trên phản ánh tương đối đầy đủ bức tranh tiền lương, tiền thưởng của người lao động trên địa bàn tỉnh trong năm 2025.