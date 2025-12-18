1 trường ở TP.HCM thưởng Tết 2026 từ hiệu trưởng đến tạp vụ 30 triệu đồng/người 18/12/2025 11:46

(PLO)- Không chỉ tăng mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2026, toàn thể viên chức và người lao động tại trường còn được nghỉ Tết gần 1 tháng.

Thông tin từ Trường ĐH Công Thương TP.HCM, Tết Nguyên đán 2026, toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động và lãnh đạo trường sẽ được thưởng Tết đồng mức 30 triệu đồng/người, không phân biệt chức danh hay vị trí công tác.

Hiện Trường ĐH Công Thương TP.HCM có gần 900 cán bộ, viên chức, người lao động đang làm việc chính thức. Tổng kinh phí dự kiến dành cho các hoạt động thưởng, quà Tết và lì xì đầu năm 2026 của trường ước khoảng 25,5 tỉ đồng.

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành và áp dụng từ nhiều năm nay. Điểm đáng chú ý trong chính sách này là trường áp dụng nguyên tắc bình đẳng tuyệt đối trong thưởng Tết. Theo đó, tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và lãnh đạo có thời gian làm việc từ đủ 1 năm trở lên đều được hưởng cùng mức thưởng 30 triệu đồng/người.

So với năm 2025, mức thưởng Tết năm nay của Trường ĐH Công Thương TP.HCM tăng 5 triệu đồng/người.

Năm 2026, không chỉ tăng mức thưởng Tết, cán bộ, viên chức và người lao động Trường ĐH Công Thương TP.HCM còn được nghỉ Tết gần 1 tháng. Ảnh minh họa: NT

Cũng theo quy chế của trường, các trường hợp có thời gian công tác dưới 1 năm hoặc có thời gian nghỉ làm việc không hưởng lương, mức thưởng sẽ được tính theo số tháng làm việc thực tế. Riêng những người nghỉ việc hoặc chuyển công tác, chỉ các trường hợp đã làm việc tại trường trên 6 tháng mới được xét thưởng, mức thưởng tương ứng thời gian làm việc. Chính sách này không áp dụng đối với lao động hợp đồng công nhật, thời vụ.

Bên cạnh đó, trường cũng quy định cụ thể mức thưởng đối với các trường hợp bị kỷ luật hoặc có kết quả đánh giá thi đua chưa cao. Viên chức bị kỷ luật từ khiển trách trở lên chỉ được hưởng 70% mức thưởng Tết. Trường hợp trong năm có 2 tháng liên tiếp bị xếp loại thi đua từ B trở xuống sẽ được hưởng 90%, nếu có từ 3 tháng trở lên bị xếp loại B trở xuống mức thưởng còn 80%.

Ngoài chế độ thưởng, Trường ĐH Công Thương TP.HCM cũng thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài. Theo đó, toàn thể viên chức và người lao động cũng như người học của trường được nghỉ Tết gần 1 tháng, từ ngày 9-2-2026 (22 tháng Chạp) đến hết ngày 8-3-2026 (20 tháng Giêng).