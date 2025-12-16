TP.HCM lập đoàn giám sát việc trả lương, thưởng Tết 2026 16/12/2025 11:07

Sở Nội vụ TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tăng cường giám sát tình hình trả lương, trả thưởng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng thời ổn định quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Theo đó, TP.HCM sẽ thành lập đoàn giám sát trực tiếp nhằm nắm bắt việc thực hiện pháp luật lao động, đặc biệt là tình hình trả lương, thưởng Tết, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cũng như nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, đình công trước, trong và sau Tết.

Cụ thể, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM được giao chủ trì lập đoàn giám sát trực tiếp tại ít nhất 30 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn quản lý. UBND xã, phường và đặc khu Côn Đảo sẽ thành lập các đoàn giám sát tại tối thiểu 10 doanh nghiệp.

Riêng Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn doanh nghiệp giám sát phù hợp.

TP.HCM lập đoàn giám sát việc trả lương, thưởng Tết 2026. Ảnh minh họa: NGUYỆT NHI

Song song với hoạt động giám sát, Sở Nội vụ phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát tình hình tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2026 theo hai hình thức. Gồm khảo sát gián tiếp bằng phiếu khảo sát doanh nghiệp và khảo sát trực tiếp thông qua phỏng vấn chủ sử dụng lao động, người lao động.

Các doanh nghiệp có nguy cơ nợ lương, nợ thưởng, nợ BHXH hoặc từng xảy ra tranh chấp lao động sẽ được ưu tiên kiểm tra.

Thành phần các đoàn khảo sát, giám sát gồm đại diện Sở Nội vụ và mời tham gia các đơn vị như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Liên đoàn Lao động TP.HCM, Bảo hiểm xã hội TP.HCM, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Kế hoạch cũng yêu cầu theo dõi sát tình hình quan hệ lao động, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh; chủ động can thiệp, hỗ trợ đối thoại, thương lượng khi phát sinh tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc, đình công, không để kéo dài hoặc lan rộng gây mất an ninh trật tự.

Thông qua việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, TP.HCM đặt mục tiêu không để xảy ra nợ lương, nợ thưởng trong tháng giáp Tết; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động nhằm giữ ổn định quan hệ lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Được biết, thời hạn hoàn tất công tác giám sát trực tiếp là trước ngày 2-2-2026, kết quả phải được tổng hợp, báo cáo về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 6-2-2026 để tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM.