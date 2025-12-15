Muốn đi lao động Hàn Quốc với thủ tục đơn giản, 88 người bị lừa 2,69 tỉ đồng 15/12/2025 18:49

(PLO)- Theo cáo buộc, tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của 88 người dân là hơn 2,69 tỉ đồng...

Ngày 15-12, TAND TP Cần Thơ tuyên án sơ thẩm 4 bị cáo trong vụ lừa đảo đi lao động Hàn Quốc và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án vào chiều 15-12. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Trúc Linh 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 8 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là 22 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Bảo Trung bị phạt 5 năm tù, Bùi Ngọc Luyến (chị ruột bị cáo Linh) bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Trần Cẩm Ly bị phạt 2 năm tù, cùng về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Ngoài ra, HĐXX tuyên buộc bị cáo Linh bồi thường cho 47 bị hại số tiền hơn 1,58 tỉ đồng. Tòa cũng ghi nhận bị cáo này đã trả tiền cho nhiều bị hại trong quá trình điều tra. Một số bị hại chưa xác định được số tiền thiệt hại thì tách ra thành vụ án khác…

Clip: TAND TP Cần Thơ xét xử bị cáo Linh và đồng phạm.

Theo cáo trạng, Linh không có chức năng, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép để tổ chức cho người dân đi lao động tại nước ngoài. Người này đã lợi dụng chính sách của Hàn Quốc miễn thị thực du lịch ở đảo Jeju và nhu cầu đi lao động ở nước ngoài của người dân.

Từ đó, Linh thông qua các bị cáo Trung, Luyến và Ly tư vấn, tiếp nhận hồ sơ và tiền chuyển đến để tổ chức đi lao động ở Hàn Quốc bằng hình thức du lịch miễn thị thực nhằm mục đích trốn ở lại lao động bất hợp pháp.

Cáo trạng quy kết trong khoảng thời gian từ tháng 3-2024 đến tháng 6-2024, Linh đã nhận 27 hồ sơ với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng; tổ chức 11 lượt cho 27 công dân xuất cảnh và thu lợi bất chính số tiền hơn 1,7 tỉ đồng.

Trong đó, có 14 người bị phía Hàn từ chối nhập cảnh; 13 người được nhập cảnh (sau đó bị phía Hàn trục xuất về Việt Nam do cư trú bất hợp pháp 8 người, 1 người chết tại Hàn và 4 người còn trốn lại Hàn Quốc để lao động bất hợp pháp chưa bị phát hiện trục xuất về nước).

Ngoài ra, từ cuối năm 2023 đến tháng 5-2024, Linh không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, không có điều kiện tổ chức cho công dân xuất cảnh nhưng vì hám lợi, đã đưa ra thông tin gian dối lừa người dân thiếu hiểu biết muốn xuất khẩu lao động theo thủ tục giản đơn và không chịu sự kiểm soát và quản lý của Nhà nước.

Theo đó, bị cáo đã tiếp nhận nhiều hồ sơ và tiền từ các bị cáo Trung, Luyến và Ly để làm hồ sơ thủ tục cho người dân đi lao động ở Hàn nhưng không làm hồ sơ thủ tục, không tổ chức đi lao động ở Hàn Quốc mà chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của 88 người dân là hơn 2,69 tỉ đồng.