Cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nói 'không biết sai chỗ nào' trong vụ cấp GMP cho Công ty MediaUSA 08/01/2026 14:27

(PLO)- "Chỗ giấy chứng nhận GMP, tôi không ký và không biết sai ở chỗ nào, nội dung này chưa thấy được làm rõ...", cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong nói.

Ngày 8-1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 2 cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Trần Việt Nga, Nguyễn Thanh Phong về tội nhận hối lộ.

Cùng vụ án, bị cáo Lê Hoàng, chồng của cựu cục trưởng Trần Việt Nga và 52 bị cáo khác bị xét xử về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ.

HĐXX nghe các bị cáo, luật sư trình bày quan điểm bào chữa.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Phân trần của cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong

Bị VKS đề nghị 20 năm tù, cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong phân trần về cáo buộc sai phạm trong cấp giấy chứng nhận GMP cho nhà máy của Nguyễn Năng Mạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP MediaUSA).

"Chỗ giấy chứng nhận GMP (Thực hành sản xuất tốt - PV), tôi không ký và không biết sai ở chỗ nào, nội dung này chưa thấy được làm rõ. Tôi cũng chưa thấy làm rõ không đủ điều kiện ở chỗ nào, nếu chưa đủ điều kiện thì vai trò của ai trong việc cấp giấy chứng nhận GMP"- ông Phong nói.

Cựu cục trưởng cho rằng trong cáo trạng và phần xét hỏi chưa làm rõ nội dung trên và đề nghị luật sư trình bày thêm ở phần tranh luận.

Theo cáo buộc, Nguyễn Năng Mạnh sở hữu nhà máy dược phẩm MediPhar và MediaUSA; thành lập và điều hành nhiều công ty để hợp thức hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả.

Mạnh đã nhiều lần chi cho đoàn kiểm tra của Cục An toàn thực phẩm trong việc thẩm định, thẩm định lại nhà máy, tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng. Trong đó, ông Phong nhận 330 triệu đồng.

Bào chữa cho bị cáo Phong, luật sư cho biết thân chủ đã thừa nhận có hành vi nhận hối lộ và tác động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi gần 44 tỉ đồng. Do vậy, luật sư không tranh luận về tội danh.

Theo luật sư, mặc dù ông Phong có hành vi nhận tiền cảm ơn từ phía doanh nghiệp thông qua cấp dưới, "nhưng việc nhận tiền không xuất phát từ chỉ đạo cố tình gây khó khăn cho doanh nghiệp để họ phải chi tiền, hay vòi vĩnh, yêu cầu doanh nghiệp phải chi tiền thì mới duyệt hồ sơ".

Bị cáo Phong không cho phép cán bộ bỏ qua lỗi, thiếu sót của doanh nghiệp để trình duyệt ký hồ sơ không đủ điều kiện, không đủ thành phần. 100% hồ sơ được duyệt đều đảm bảo đúng, đủ thủ tục.

Mặt khác, số lượng 12.143 bộ mà doanh nghiệp chi tiền cảm ơn chỉ chiếm khoảng 1/5 tổng số hồ sơ được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Hành vi của các bị cáo diễn ra trong bối cảnh chịu áp lực giải quyết hồ sơ tồn động của doanh nghiệp khi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2-2-2018 có hiệu lực pháp luật. Số lượng hồ sơ cần giải quyết tăng vọt trong khi nhân sự giải quyết vẫn như vậy, thời gian giải quyết lại rút ngắn xuống hơn một nửa.

Ngoài ra, luật sư cũng trình bày nhiều tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Phong và đề nghị HĐXX xem xét cho ông Phong được hưởng mức án dưới mức mà VKS đề nghị.

Bị cáo Trần Việt Nga tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Cựu cục trưởng Trần Việt Nga nhận thức được sai phạm

Trong vụ án này, bị cáo Trần Việt Nga bị đề nghị 12-13 năm tù về tội nhận hối lộ.

Tự bào chữa, bà Nga nói rằng đối với hồ sơ xác nhận quảng cáo, quá trình điều tra và xét hỏi tại tòa không có nội dung nào thể hiện Cục cấp sai quy định và bỏ qua lỗi sai của doanh nghiệp.

Bà Nga trình bày khi vụ án bị khởi tố, thời điểm giữa năm 2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Cục An toàn thực phẩm, trong đó có lĩnh vực cấp giấy chứng nhận nội dung quảng cáo.

Đoàn kiểm tra kết luận nội dung xác nhận quảng cáo là lĩnh vực duy nhất không có sai phạm về chuyên môn tại Cục An toàn thực phẩm. Trong đợt thanh tra vấn đề xác nhận nội dung quảng cáo cũng cho thấy tỉ lệ hồ sơ chậm rất ít, từ 1-3%. “Bị cáo mong HĐXX ghi nhận những tình tiết này”- bị cáo Nga nói.

Cựu cục trưởng thừa nhận hành vi vi phạm và đã nhận thức rất rõ, rất sâu sắc hành vi phạm tội của mình.

“Tuy nhiên bị cáo xin được tòa án xem xét mức độ hành vi chỉ đạo đối với việc cấp giấy chứng nhận nội dung quảng cáo để xin hưởng khoan hồng" - bà Nga trình bày.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Việt Nga không đồng tình về nhận định bị cáo Nga là chủ mưu trong việc làm khó dễ cho doanh nghiệp.

Theo luật sư, trình tự cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, thẩm định, hậu kiểm gồm 2 quy trình là tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Việc xử lý hồ sơ được giao cho phòng chuyên môn. Khi hồ sơ được hoàn thiện thì bị cáo Nga ký xác nhận.

Bị cáo Nga không được tiếp cận hồ sơ, doanh nghiệp. Vì vậy, chưa đủ căn cứ khẳng định bị cáo Nga là chủ mưu. Ngoài ra, việc chậm hồ sơ do một phần nguyên nhân khách quan...