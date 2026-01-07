Vụ án tại Cục An toàn thực phẩm: Chồng cựu cục trưởng khai từng đề nghị cấp dưới dừng nhận hối lộ 07/01/2026 16:40

(PLO)- Chồng cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm khai đã từng đề nghị cấp dưới dừng nhận tiền cảm ơn từ doanh nghiệp vì "nhận thức được nhiều vụ án liên quan hành vi nhận hối lộ".

Ngày 7-1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 2 cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Trần Việt Nga, Nguyễn Thanh Phong và 53 bị cáo khác về tội nhận hối lộ, đưa hối lộ.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

Bị cáo Lê Hoàng (cựu cục phó Cục Phòng bệnh, chồng bị cáo Trần Việt Nga) bị xét xử về tội nhận hối lộ. Trả lời xét hỏi của VKS, bị cáo Lê Hoàng khai sau khi có chỉ đạo từ cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, bị cáo đã họp Phòng, thống nhất trong lãnh đạo và chuyên viên việc nhận tiền nhưng không nêu rõ tỉ lệ chia.

Tại cuộc họp, bị cáo chỉ nói sau khi xử lý hồ sơ thì làm đúng quy định, không yêu cầu gửi quà; trong trường hợp doanh nghiệp cảm ơn thì mình nhận. Bản thân bị cáo không trực tiếp nhận tiền, đầu mối nhận tiền là người khác.

Về việc tài khoản của bị cáo nhận được hơn 10 triệu đồng từ doanh nghiệp, ông Hoàng khai có một doanh nghiệp trước đây quen biết nên nhờ bị cáo đóng tiền hộ và cảm ơn. Việc này không liên quan đến hồ sơ công bố sản phẩm; đây là tiền nhờ đóng phí hộ.

VKS đã hỏi bị cáo có tổ chức họp phòng bàn bạc cơ chế nhận tiền, chia tiền của doanh nghiệp không. Bị cáo Hoàng khẳng định không tổ chức họp và giải thích thêm rằng khi đó chuyên viên Hoàng Thanh Hà có báo cáo về việc nhận tiền cảm ơn của doanh nghiệp; bị cáo có nói với Hà rằng "các việc đó cứ triển khai thực hiện theo cơ chế cũ", còn bị cáo không chỉ đạo và hướng dẫn gì thêm.

Bị cáo Hoàng khai từ tháng 12-2022, bị cáo chỉ đạo cấp dưới dừng nhận tiền cảm ơn từ doanh nghiệp. “Lý do vì thời gian đó bị cáo nhận thức được nhiều vụ án liên quan nhận hối lộ nên đề nghị không nhận tiền cảm ơn nữa” - bị cáo Hoàng nói.

Số tiền nhận được từ bị cáo Hoàng Thanh Hà, bị cáo Hoàng chuyển 1,5 tỉ đồng cho cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong; chuyển một phần cho hai cựu cục phó; chia cho cấp dưới; chuyển vào quỹ Phòng. Bản thân bị cáo hưởng lợi 500 triệu đồng.

Theo cáo buộc, ông Hoàng đã thống nhất với cấp phó để cho các chuyên viên nhận tiền của các doanh nghiệp trong quá trình thẩm xét hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm. Sau khi các chuyên viên nhận tiền sẽ tập hợp chuyển cho ông Hoàng để đưa lên lãnh đạo Cục.

Bị cáo Trần Việt Nga tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

Cựu cục trưởng: "Nhận tiền nhưng không câu kết là không sai phạm"

Trả lời VKS, cựu cục trưởng Trần Việt Nga nói bị cáo có biết việc các chuyên viên nhận tiền của doanh nghiệp qua thông tin của anh em trong Cục nói, đây là tình hình chung.

Về số tiền cụ thể các chuyên viên nhận cho mỗi hồ sơ, bị cáo Nga khai không biết cụ thể. Khi được hỏi về cơ sở đưa ra mức 2 triệu đồng/hồ sơ cho lãnh đạo Cục, bà Nga khai rằng có hỏi bị cáo Trần Thị Thu Liễu (cựu phó phòng Giám sát và Truyền thông) “mỗi hồ sơ có tiền cảm ơn thì bị cáo có được đến 2 triệu một hồ sơ không?”. Bà Nga nói cũng muốn tìm hiểu thông tin về việc đó vì bản thân không biết mỗi hồ sơ được cám ơn bao nhiêu tiền.

Sau đó, nữ cựu cục trưởng lại nói nhận thấy có việc các chuyên viên nhận tiền từ doanh nghiệp mức 4-8 triệu đồng một hồ sơ tùy mức độ khó. Tuy nhiên, bà Nga vẫn khẳng định không phải bản thân đưa ra cơ chế thu 4-8 triệu đồng.

Trước lời khai trên, đại diện VKS nhắc bị cáo đó là thực tế số tiền các chuyên viên đã nhận của các doanh nghiệp sau khi nữ cục trưởng đưa ra cơ chế thu như vậy. Trên cơ sở đó, chuyên viên mới chuyển tiền cho cục trưởng.

HĐXX hỏi bà Nga: "Trong suốt một thời gian dài, bị cáo đã bao giờ đặt ra câu hỏi một ngày nào đó cả hệ thống từ cục trưởng trở xuống các chuyên viên sẽ bị phát hiện để dẫn đến ngày hôm nay không?".

Bà Nga ngập ngừng rồi đáp do "không suy nghĩ gì nhiều" và “bị cáo nghĩ không câu kết và làm sai cho doanh nghiệp thì là không sai phạm”.

Theo cáo buộc, bị cáo Nga chỉ đạo bị cáo Liễu quán triệt với các các chuyên viên trong Phòng về cơ chế thu tiền để chuyển cho Nga ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ.

Tổng số tiền Nga hưởng lợi là 8 tỉ đồng. Nga bị cáo buộc phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền 12,7 tỉ đồng mà các chuyên viên nhận hối lộ.