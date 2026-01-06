Bị cáo nói phải đưa tiền theo cơ chế của cục trưởng, 'không còn lựa chọn nào khác' 06/01/2026 16:26

(PLO)- Theo lời khai của bị cáo làm dịch vụ, họ bị ép buộc phải đưa tiền theo cơ chế của cục trưởng Trần Việt Nga và "không còn lựa chọn nào khác".

Chiều 6-1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 2 cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Trần Việt Nga, Nguyễn Thanh Phong và 53 bị cáo khác.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Có 21 bị cáo bị xét xử về tội đưa hối lộ. Trong đó, bị cáo Lại Thị Thu Anh bị cáo buộc đã đưa hối lộ 4,7 tỉ đồng cho 7 chuyên viên trong thời gian từ năm 2018 đến tháng 6-2019. Tổng số tiền bị cáo hưởng lợi cá nhân là 425 triệu đồng.

Bị cáo khai là Giám đốc Công ty Great Health Việt Nam, làm dịch vụ đăng ký công bố sản phẩm cho các doanh nghiệp. Quá trình làm việc, bị cáo quen biết các chuyên viên, có bạn học là Hoàng Thanh Hà là chuyên viên ở Cục.

Bị cáo có chuyên môn về lĩnh vực soạn hồ sơ. Khoảng năm 2018, khi Nghị định 15 ban hành, hồ sơ nộp lên nhiều lần bị yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Không có quy định pháp luật nào hướng dẫn sửa đổi như thế nào, do đó phải xin ý kiến chuyên viên, lãnh đạo phòng, Cục để sửa đổi, bổ sung.

Sau này, bị cáo Hoàng Thanh Hà thông báo về “cơ chế chung” của Cục, phải chi 8 triệu một hồ sơ sản phẩm trong nước, 10 triệu một hồ sơ sản phẩm nhập khẩu thì mới được hướng dẫn.

“Nếu doanh nghiệp không đưa tiền thì không được phía Cục hướng dẫn nội dung sửa đổi. Bị cáo nghĩ rằng không còn lựa chọn nào khác, phải đồng ý với cơ chế này”- bị cáo Thu Anh khai.

Nữ bị cáo khẳng định không hề tự nguyện, nếu tự nguyện thì chỉ cám ơn 500 nghìn đồng. “Nếu được lựa chọn, không bao giờ bị cáo đưa 8-10 triệu đồng một hồ sơ”- bị cáo Thu Anh nói.

Bị cáo Thu Anh đã thu từ 13-15 triệu đồng một hồ sơ của khách hàng và được hưởng 800 nghìn đồng mỗi hồ sơ. Số tiền hưởng lợi, bị cáo sử dụng để nuôi con nhỏ, bị cáo có một con nhỏ bị tự kỷ.

Bị cáo Trần Việt Nga tại tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Bị cáo Đậu Thị Giang bị cáo buộc đưa hối lộ hơn 1,7 tỉ đồng cho 2 cá nhân của Cục An toàn thực phẩm để được hướng dẫn, tạo điều kiện cấp Giấy tiếp nhận, Giấy xác nhận cho khách hàng. Trong đó, bị cáo Giang đưa cho Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục ATTP) 4 triệu đồng và đưa cho bị cáo Phùng Thúy Hà hơn 1,7 tỉ đồng.

Tại tòa, bị cáo Giang khai trong thời gian bị cáo Nguyễn Thanh Phong là người ký, các hồ sơ bị cáo nộp lên đều không bị gây khó khăn; đa số hồ sơ đều có kết quả.

Đến thời điểm bị cáo Trần Việt Nga là người ký hồ sơ, bị cáo có 2 hồ sơ đã nộp lên hệ thống. Tuy nhiên, hồ sơ của bị cáo bị kéo dài rất lâu. Bị cáo đã phải sửa đổi, bổ sung đến mức không còn cái gì phải sửa nữa.

Do đó, bị cáo tìm gặp bị cáo Phùng Thị Thúy Hà (chuyên viên của Cục ATTP) hỏi tại sao hồ sơ của bị cáo bị kéo dài lâu như thế dù bị cáo đã bổ sung hết rồi. "Khi đó, chị Hà bảo phải chờ cơ chế của chị Nga"- bị cáo Giang khai.

Bị cáo Giang khai tiếp: Chờ mãi không thấy thông tin gì, bị cáo lại lên gặp Hà hỏi tiếp. Khi đó, chị Hà bảo bị cáo lên gặp chị Nga xem như thế nào và đưa chị Nga 2 triệu. Do bị cáo có 2 hồ sơ nên bị cáo cho 4 triệu vào tờ A4 dập ghim, bên ngoài ghi mã hồ sơ của bị cáo, để trên bàn làm việc của chị Nga. Sau đó, 2 hồ sơ trên của bị cáo được trả kết quả.

Sau đó một thời gian, chị Hà chủ động gọi bị cáo lên thông báo cơ chế để không bị gây khó khăn, bảo phải chi theo cơ chế của chị Nga từ 4-8 triệu đồng/hồ sơ tùy loại. Tổng số tiền bị cáo đưa cho chị Nga và chị Hà là hơn 1,7 tỉ đồng. Bị cáo được hưởng lợi hơn 160 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Vinh bị cáo buộc đưa hối lộ cho 3 chuyên viên của cục An toàn thực phẩm để được hướng dẫn, tạo điều kiện cấp Giấy tiếp nhận, Giấy xác nhận cho khách hàng trong thời gian từ năm 2018 đến tháng 1-2022. Bị cáo đưa hối lộ 4,3 tỉ đồng, được hưởng lợi cá nhân 211 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Vinh thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng, bị cáo đã có hành vi đưa hối lộ. Nếu bị cáo không chuyển tiền cho các chuyên viên thì sẽ không được hướng dẫn, sửa chữa để hồ sơ hoàn thiện.

Vinh khai mỗi hồ sơ bị cáo thu 13-15 triệu đồng bao gồm tất cả các chi phí, tiền công của bị cáo là 500.000 đồng. Số tiền hưởng lợi 211 triệu đồng trong 2,5 năm bị cáo sử dụng chi tiêu cho gia đình.