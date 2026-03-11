Nghi cậu ruột lấy áo, thanh niên đâm chết người thân 11/03/2026 14:12

(PLO)- Ở tội giết người, VKS đề nghị xử phạt bị cáo mức án chung thân nhưng tòa chỉ tuyên phạt 20 năm tù.

Ngày 11-3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sở thẩm đối với bị cáo Lâm Hiếu Tài (27 tuổi, phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) về các tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 3-7-2025, tại căn nhà số 2/43 khu phố Nội Ô A, phường Gò Dầu, sau khi ngủ dậy, Tài tìm áo thun của mình nhưng không thấy. Cho rằng cậu ruột là LHMT (sống chung nhà) đã lấy áo, Tài tỏ ra bực tức và lớn tiếng chửi bới.

Lâm Hiếu Tài tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HUỲNH DU

Lúc này, dì ruột của Tài là bà LTTT (cũng sống trong nhà) nói rằng chiếc áo có thể do Tài làm mất chứ không phải ai lấy. Từ đó, giữa Tài và bà T xảy ra cự cãi.

Trong lúc nóng giận, Tài đi đến giường của bà T, giật đứt dây móc mùng rồi dùng chân đá vào quạt máy. Thấy vậy, bà T chửi và thách thức Tài đánh mình. Tài tiến lại gần nơi bà T đang nằm và đá vào chân bà một cái.

Bà T sau đó lấy điện thoại, dọa gọi công an đến xử lý. Cùng lúc, ông LHMT đang nằm dưới sàn nhà gần đó nói với bà T rằng nên đi báo công an rồi đứng dậy đi bộ ra khỏi nhà.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lâm Hiếu Tài tổng hợp 25 năm tù đối với hai tội danh giết người và về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: HUỲNH DU

Ngay sau đó, Tài chạy vào phòng lấy một con dao gấp bằng kim loại trong túi xách, rồi đuổi theo ông T ra con đường nhựa trước nhà. Khi đuổi kịp, Tài dùng tay trái kéo ông T lại khiến hai bên xảy ra giằng co. Trong lúc này, Tài cầm dao bằng tay phải và đâm một nhát vào bụng ông T rồi rút dao ra. Nạn nhân ngã gục xuống đường.

Sau khi gây án, Tài quay vào nhà nói với mẹ rằng đã đâm ông T rồi thu dọn đồ để bỏ trốn. Thấy vậy, Bà T chửi mắng và giữ Tài lại không cho đi, nhưng Tài bóp cổ và xô bà ngã xuống sàn trước khi rời khỏi nhà.

Ông T được người thân đưa đi Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi cấp cứu. Tuy nhiên, đến ngày 8-7-2025, nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Cùng ngày, sau khi nghe tin ông T đã chết, Tài đến Công an phường Gò Dầu đầu thú.

Đại diện VKSND tỉnh Tây đề nghị tù chung thân đối với tội giết người của Lâm Hiếu Tài. Ảnh:HD

Tại phiên tòa, Đại diện VKSND tỉnh Tây Ninh nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, cần phải cách ly khỏi xã hội trong thời gian dài. Từ đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân đối với tội giết người và từ 5 đến 7 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nói lời sau cùng, bị cáo Lâm Hiếu Tài thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cho rằng do phút nóng nảy, thiếu kiềm chế nên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc mẹ.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lâm Hiếu Tài 20 năm tù về tội giết người và 5 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt 25 năm tù.