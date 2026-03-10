Cách gửi đề cử Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” năm 2026 10/03/2026 16:10

(PLO)- Việc đề cử cá nhân cho từng Hạng mục Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” được thực hiện trực tuyến trong thời gian từ ngày 9-3 đến ngày 20-3-2026.

Trường ĐH Luật TP.HCM cùng Báo Pháp luật TP.HCM đã chính thức phát động Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” năm 2026.

Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật.

Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” năm 2026 do Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp cùng Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức. Ảnh: UL

Các bước gửi đề cử

Theo thể lệ Giải thưởng, về quy trình, việc đề cử cá nhân cho từng Hạng mục giải thưởng được thực hiện trực tuyến theo mẫu do Ban Tổ chức ban hành trong thời gian từ ngày 9-3 đến ngày 20-3-2026 thông qua hình thức trực tuyến.

Bạn đọc có thể vào đường link sau hoặc quét mã QR để thực hiện việc đề cử các ứng viên cho Giải thưởng "Tinh hoa pháp lý": https://forms.gle/HNiUjnev7gEf6j3M8

Để hỗ trợ các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quá trình tham gia đề cử, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu video hướng dẫn chi tiết quy trình đề cử cho Giải thưởng sau đây:

Các bước thực hiện đề cử cho Giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award".

4 hạng mục giải thưởng

Theo thể lệ, đối tượng của giải thưởng là cá nhân đã, đang tham gia hoạt động đào tạo trong lĩnh vực pháp luật; các nhà khoa học có công trình khoa học được công bố trong lĩnh vực pháp luật; các cá nhân có đóng góp trong lĩnh vực xây dựng pháp luật.

Có 4 hạng mục và tiêu chí xét chọn Giải thưởng như sau:

- Giải “Sáng tạo”: nhằm vinh danh cá nhân có công trình nghiên cứu khoa học pháp lý có giá trị thực tiễn cao, đã được áp dụng thành công và mang lại hiệu quả trên thực tế ở Việt Nam.

- Giải “Cống hiến": nhằm tôn vinh cá nhân ở các cơ sở đào tạo luật có đóng góp lâu dài và bền bỉ, tạo nên những giá trị nền tảng và tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với ngành luật ở Việt Nam.

- Giải “Thành tựu: nhằm tôn vinh cá nhân đạt được thành tựu nổi bật trong các hoạt động liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật ở Việt Nam.

- Giải “Kiến tạo”: nhằm tôn vinh cá nhân có vai trò là người đặt nền móng, mở ra hướng nghiên cứu mới, tạo tiền đề cho sự phát triển của các nghiên cứu pháp lý hiện đại ở Việt Nam.

Người được đề cử là cá nhân có hoạt động đào tạo, nghiên cứu và xây dựng pháp luật từ năm 1976 đến nay.