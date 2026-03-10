Giám đốc thẩm sửa án do tòa sơ thẩm áp dụng sai tình tiết giảm nhẹ 10/03/2026 12:26

(PLO)- Theo Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Tây Ninh, toà án cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không chính xác, có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

TAND tỉnh Tây Ninh đã công bố quyết định giám đốc thẩm đối với Võ Tiến Đ, Nguyễn Thanh D và Châu Thanh T về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.

Theo nội dung vụ án, đầu tháng 9-2023 đến trước khi bị phát hiện vào tháng 12-2023, Đ, D và T đã thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán 9.500 gói thuốc bảo vệ thực vật giả nhãn hiệu, với tổng số tiền hơn 102 triệu đồng.

Bị cáo Đ thu lợi bất chính số tiền hơn 66 triệu đồng. Đ dùng số tiền này tiếp tục sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả, để trả công cho các bị cáo T, D và mua máy móc, nguyên vật liệu để sản xuất, nhưng chưa bán được thì bị phát hiện.

Riêng các bị cáo D và T mỗi bị cáo thu lợi bất chính số tiền 18 triệu đồng, đã tiêu xài cá nhân hết số tiền này.

Ngoài ra, bị cáo T còn mua 2.300 gói thuốc bảo vệ thực vật giả nhãn hiệu để bán lại cho người khác, thu lợi bất chính số tiền 3 triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm, TAND huyện Đức Hoà, tỉnh Long An (nay là TAND khu vực 3 - Tây Ninh) tuyên phạt bị cáo Đ 3 năm tù, bị cáo T và bị cáo D cùng 2 năm 6 tháng tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.

Ba bị cáo sau đó đã kháng cáo nhưng tự nguyện rút lại đơn. TAND tỉnh Tây Ninh đã đình chỉ xét xử phúc thẩm.

Sau đó, Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh đã kháng nghị giám đốc thẩm về phần trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Đ, T và D. Đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Tây Ninh xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm.

Theo Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Tây Ninh, toà án cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS (người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả) đối với các bị cáo là không chính xác, có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. Bởi 3 bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội (bán thuốc bảo vệ thực vật giả) không phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 51 BLHS (căn cứ Án lệ số 48/2021/AL về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự "nộp lại tiền thu lợi bất chính").

Điều này dẫn đến việc áp dụng mức hình phạt không tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội và vai trò của các bị cáo trong vụ án, không đáp ứng được yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Cạnh đó, theo Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Tây Ninh, các bị cáo Đ và T phạm tội nhiều lần và đã tự thú ra các lần phạm tội trước nên được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 BLHS (người phạm tội tự thú) nhưng chưa được cấp sơ thẩm xem xét, áp dụng.

Ngoài ra, bị cáo D có giấy xác nhận khuyết tật nặng nhưng cấp sơ thẩm không xem xét áp dụng điểm p khoản 1 Điều 51 BLHS (người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng) để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo D là thiếu sót.

Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Tây Ninh nhận định, cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm trong việc đánh giá và áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để việc áp dụng Điều 54 BLHS cho các bị cáo được chính xác và có căn cứ pháp luật.

Từ những phân tích trên, Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Tây Ninh chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh, sửa một phần bản án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Đ 3 năm tù, bị cáo D 2 năm 6 tháng tù và bị cáo T 2 năm tù cùng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.