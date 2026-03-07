Bị hủy án do khấu trừ thời gian bắt buộc chữa bệnh vào thời hạn chấp hành hình phạt tù 07/03/2026 09:02

(PLO)- Theo Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Tây Ninh, khi người phạm tội đang chấp hành hình phạt tù mà phải đi chữa bệnh thì thời gian bắt buộc chữa bệnh mới được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.

TAND tỉnh Tây Ninh đã công bố quyết định giám đốc thẩm về việc xem xét huỷ bản án sơ thẩm về phần tuyên khấu trừ thời gian bắt buộc chữa bệnh.

Theo đó, Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên giám đốc thẩm đối với NVĐ (ngụ tỉnh Tây Ninh) về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo nội dung vụ án, NVĐ và NTP đã bàn bạc, bố trí bàn, ghế, màn hình tivi, CPU, máy tính, thuê người phụ giúp... và nhận 2 trang mạng cá cược tài xỉu và đá gà từ D (không rõ họ tên) để tổ chức đánh bạc trái phép.

Đ đã thu lợi 830.000 đồng; Đ còn tham gia cược 3 trận gà với số tiền cược trong mỗi trận thấp nhất 2,1 triệu đồng, cao nhất 14 triệu đồng.

Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 1-12-2023, Đ mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Ngày 2-1-2024, TAND huyện Đức Hòa (cũ) - nay là TAND khu vực 3 - Tây Ninh ban hành quyết áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Đ và tạm đình chỉ vụ án.

Tại Kết luận giám định sức khỏe tâm thần sau điều trị bắt buộc chữa bệnh ngày 6-3-2025 kết luận Đ ở giai đoạn khỏi bệnh, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, không cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Ngày 2-6-2025, TAND huyện Đức Hòa ra quyết định phục hồi vụ án.

Xét xử sơ thẩm ngày 22-8-2025, TAND khu vực 3 - Tây Ninh đã tuyên phạt Đ mức án 5 năm tù về tội tổ chức đánh và 3 năm tù về tội đánh bạc. Tòa buộc bị cáo Đ phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 8 năm tù, thời gian tù tính từ ngày thi hành án nhưng khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 10-3-2023 đến ngày 1-9-2023 và thời gian bắt buộc chữa bệnh từ ngày 8-3-2024 đến ngày 22-5-2025.

Sau khi xét xử sơ thẩm, Đ không kháng cáo, bản án sơ thẩm có hiệu lực thi hành.

Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh kháng nghị giám đốc thẩm bản án sơ thẩm về phần hình sự đối với Đ. Do tòa án sơ thẩm tuyên trừ thời gian bắt buộc chữa bệnh của Đ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù là chưa chính xác. Đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Tây Ninh xét xử giám đốc thẩm, hủy bản án sơ thẩm về trách nhiệm hình sự của Đ để xét xử lại theo thủ tục chung.

Tại phiên giám đốc thẩm, Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Tây Ninh cho rằng, khoản 3 Điều 49 BLHS quy định "thời gian bắt buộc chữa bệnh được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù".

Như vậy, thời gian bắt buộc chữa bệnh của người phạm tội được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù, khi người phạm tội đang chấp hành hình phạt tù của một bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Trong vụ án này, Đ bị TAND khu vực 3 - Tây Ninh áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, không phải giai đoạn thi hành án. Do đó, cấp sơ thẩm khấu trừ thời gian bắt buộc chữa bệnh từ 8-3-2024 đến 22-5-2025 vào thời hạn chấp hành hình phạt tù của bị cáo Đ là không chính xác, vi phạm quy định khoản 3 Điều 49 BLHS.

Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Tây Ninh đã quyết định chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm và hủy bản án sơ thẩm về phần tuyên khấu trừ thời gian bắt buộc chữa bệnh đối với Đ. Chuyển lại hồ sơ vụ án cho TAND khu vực 3 - Tây Ninh xét xử lại theo thủ tục chung.