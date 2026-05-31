Xăng E10, thuế GTGT và loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6-2026 31/05/2026 14:38

(PLO)- Tháng 6-2026, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực từ sản xuất, kinh doanh, thuế, chứng khoán đến giao thông và viễn thông.

Tháng 6-2026 đánh dấu thời điểm nhiều chính sách quan trọng bắt đầu đi vào cuộc sống, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như quyền, nghĩa vụ của người dân.

Trong đó, đáng chú ý có quy định áp dụng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc; bổ sung các trường hợp không chịu thuế giá trị gia tăng và tăng mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Bên cạnh đó, các quy định mới về đăng ký xe, xác thực sinh trắc học thuê bao viễn thông hay việc sắp xếp thôn, tổ dân phố cũng sẽ chính thức được triển khai trong tháng này.

Ảnh minh họa AI.

Bổ sung nhiều trường hợp không chịu thuế giá trị gia tăng

Từ ngày 20-6-2026, Nghị định 144/2026 có hiệu lực. Theo đó, nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định 359/2025.

Người dân mua hàng hoá tại chợ. Ảnh: HUỲNH THƠ

Một trong những điểm mới đáng chú ý là bổ sung nhóm đối tượng không chịu thuế GTGT, gồm: bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, cây trồng, bảo hiểm nông nghiệp; bảo hiểm tàu thuyền, thiết bị phục vụ trực tiếp hoạt động khai thác thủy sản; tái bảo hiểm và một số loại bảo hiểm trong lĩnh vực dầu khí.

Đối với lĩnh vực tài chính, ngân hàng và chứng khoán, nghị định bổ sung trường hợp bán nợ bao gồm bán khoản phải trả, khoản phải thu và bán chứng chỉ tiền gửi thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Nghị định cũng sửa đổi quy định đối với sản phẩm xuất khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT từ ngày 20-6 là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến hoặc đã chế biến nhưng thuộc định hướng không khuyến khích, hạn chế xuất khẩu của Nhà nước. Danh mục cụ thể được quy định tại các phụ lục kèm theo nghị định và có thể được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, nghị định sửa đổi các quy định về khấu trừ thuế GTGT. Đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp từ 5 triệu đồng trở lên, doanh nghiệp vẫn được khấu trừ thuế đầu vào khi chưa đến thời hạn thanh toán theo hợp đồng. Tuy nhiên, nếu đến hạn mà không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế đã khấu trừ. Khi có chứng từ thanh toán hợp lệ, doanh nghiệp được kê khai khấu trừ bổ sung.

Tăng cường quản lý tài chính tại các tổ chức hạ tầng thị trường chứng khoán

Nghị định 145/2026 quy định một số nội dung về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam có hiệu lực từ ngày 22-6 tới đây.

Theo nghị định, hai đơn vị nêu trên thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định về quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng thời phải xác định, kiểm soát các xung đột lợi ích có thể phát sinh và báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi quyết định đầu tư.

Nghị định cũng quy định cơ chế quản lý doanh thu, chi phí đối với hai đơn vị. Trong đó, doanh thu được hình thành từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ, đầu tư vốn vào công ty con, hoạt động tài chính và các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Về đánh giá, xếp loại, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam được áp dụng cơ chế đánh giá đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Khi đánh giá hiệu quả hoạt động, một số yếu tố khách quan tác động đến doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ được xem xét loại trừ theo quy định.

Nghị định 145/2026 được áp dụng từ năm tài chính 2026 và thay thế Nghị định 59/2021.

Phạt tới 1 tỉ đồng đối với vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp

Nghị định 146/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 25-6-2026.

Nghị định gồm 4 chương, 42 điều, quy định các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với nhiều lĩnh vực như lấn, chiếm rừng; sử dụng môi trường rừng trái quy định; chi trả dịch vụ môi trường rừng; quản lý rừng bền vững; khai thác lâm sản; quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; trồng, bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; bảo vệ động vật rừng; vận chuyển, mua bán, xuất nhập khẩu và chế biến lâm sản trái pháp luật.

Nghị định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.

Mức phạt tiền tối đa được nâng lên 500 triệu đồng đối với cá nhân và 1 tỉ đồng đối với tổ chức.

Đồng thời, nghị định bãi bỏ Nghị định 35/2019 và Điều 1 Nghị định 07/2022 liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Xăng E10 được triển khai trên toàn quốc

Theo Thông tư 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương, từ ngày 1-6-2026, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải được phối trộn để trở thành xăng E10 và sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc.

Tuy nhiên, việc triển khai xăng E10 không đồng nghĩa các cửa hàng xăng dầu chỉ được bán duy nhất loại nhiên liệu này. Theo lộ trình được quy định, xăng E5RON92 vẫn tiếp tục được phối trộn, lưu hành trên thị trường đến hết ngày 31-12-2030.

Người dân đổ xăng. Ảnh: AN HIỀN

Đáng chú ý, theo Công văn 1525/TTTN-NV ngày 19-5-2026 của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), từ ngày 1-6-2026 sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không kinh doanh xăng E10 theo đúng lộ trình.

Đổi điện thoại có thể bị tạm khóa chiều gọi đi nếu chưa xác thực sinh trắc học

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 15-6-2026, doanh nghiệp viễn thông phải thực hiện rà soát khi phát hiện thuê bao thay đổi thiết bị đầu cuối so với thiết bị đã sử dụng trước đó.

Trường hợp thuê bao chưa hoàn thành việc xác thực lại sinh trắc học khuôn mặt, doanh nghiệp viễn thông có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi trong thời gian tối đa 2 giờ để thực hiện kiểm tra, xác minh.

Đổi điện thoại cũng phải xác thực sinh trắc học từ ngày 15-6. Ảnh: MINH HOÀNG

Việc xác thực được thực hiện bằng cách đối chiếu ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc dữ liệu sinh trắc học đã được doanh nghiệp viễn thông lưu giữ hợp pháp.

Thêm lựa chọn nhận đăng ký xe trực tuyến

Từ ngày 8-6, Thông tư 37/2026/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến công tác đăng ký, kiểm định phương tiện chính thức có hiệu lực.

Theo quy định mới, chủ xe có thể lựa chọn nhận kết quả đăng ký xe thông qua Cổng dịch vụ công, dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Đồng thời, dữ liệu điện tử của giấy chứng nhận đăng ký xe sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID và VNeTraffic do Bộ Công an quản lý, vận hành.

So với quy định trước đây tại Thông tư 79/2024/TT-BCA, dữ liệu điện tử không còn được xem là một trong các hình thức nhận kết quả mà trở thành dữ liệu được tích hợp mặc định trên các nền tảng số.