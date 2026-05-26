Cục Đăng kiểm, các hiệp hội ô tô, xe máy có ý kiến gì về xăng E10? 26/05/2026 11:28

(PLO)- Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho rằng việc ngay lập tức bán 100% xăng E10 trên toàn thị trường sẽ ảnh hưởng tới người dân đang sở hữu những dòng xe cũ không tương thích.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, quá trình lấy ý kiến về việc triển khai lộ trình nhiên liệu sinh học, Bộ đã có văn bản gửi đến Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Trung tâm đăng kiểm Việt Nam, các hãng sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy lớn như Toyota, Honda, Huyndai… đề nghị đánh giá về mức độ đáp ứng của phương tiện đối với xăng E10.

Các đời xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, SYM đều tương thích

Phản hồi, ngày 22-8-2025, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Công Thương cung cấp thông tin về tính phù hợp của xăng sinh học đối với xe máy.

VAMM cho biết các đời xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, SYM đều tương thích với xăng E10 và không phải thay đổi về kỹ thuật.

Với các xe hãng Suzuki, chủ yếu các đời xe đều tương thích và không phải thay đổi về kỹ thuật. Tuy nhiên, các đời xe Viva 110, Smash, Smash Revo, Shogun, Amity, AN125, GN125, Hayate, EN150, UA125, GD110, Gz150 thì cần chờ thông tin xác thực về việc tương thích.

Dựa trên đánh giá này, VAMM cho biết hoàn toàn đồng ý với định hướng mở rộng sử dụng xăng E10, tuy nhiên, lưu ý xăng sử dụng cho phương tiện giao thông phải có chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn tương ứng với tiêu chuẩn khí thải của phương tiện.

Từ năm 2017, các loại xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức III, từ ngày 1-7-2026 phải áp dụng mức IV. Do vậy VAMM đề xuất phối trộn xăng E10 có tiêu chuẩn phù hợp với lộ trình tiêu chuẩn khí thải của xe máy để đảm bảo hiệu quả vận hành cho xe.

VAMA lo ngại với các đời xe ô tô cũ

Với Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), ngày 25-8-2025, hiệp hội này cũng có văn bản gửi Bộ Công Thương để cung cấp thông tin về phương tiện tương thích với xăng E10.

Theo đánh giá sơ bộ của VAMA, các mẫu xe đang sản xuất ở thời điểm tháng 8-2025 đều tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, tồn tại quan ngại về các mẫu xe sản xuất trong quá khứ, ở thời điểm mà xăng E10 chưa phổ biến. Các mẫu xe này vốn không được thiết kế để tương thích với xăng E10, nên có thể gặp các vấn đề về vận hành khi sử dụng.

Theo đánh giá sơ bộ của VAMA, các mẫu xe đang sản xuất ở thời điểm tháng 8-2025 đều tương thích với xăng E10, nhưng quan ngại với các đời xe cũ. Ảnh minh hoạ: AH

Theo thông tin của một hãng thành viên VAMA, mẫu ô tô tải hạng nhẹ của hãng được sản xuất từ năm 1996 nên chưa tương thích với xăng E10. Mẫu xe này đã dừng sản xuất năm 2023, và tính tới nay, số lượng mẫu xe này được bán ra thị trường là hơn 60.000 xe.

Ngoài ra, một số hãng khác cũng tiến hành rà soát lại toàn bộ các mẫu xe đã lưu hành trong quá khứ để tổng hợp số lượng và đánh giá tác động của E10 với hoạt động của các xe này. Qua rà soát, các hãng đều có chung nhận định rằng đối với các mẫu xe sản xuất trước năm 2006 sẽ có một mẫu xe không tương thích với xăng E10.

Từ đánh giá sơ bộ như trên, VAMA bày tỏ ủng hộ chủ trương mở rộng bán xăng E10 RON95 của Chính phủ để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, VAMA cũng cho rằng việc ngay lập tức bán 100% xăng E10 trên toàn thị trường sẽ ảnh hưởng tới người dân đang sở hữu những dòng xe cũ không tương thích. Vậy nên, VAMA đề xuất bán song song xăng E10 cùng với xăng khoáng.

VAMA cũng đề xuất kiểm soát chặt chẽ chất lượng xăng E10 trong tất cả các khâu: từ phối trộn, tồn trữ, vận chuyển đến phân phối. Đồng thời đề xuất sử dụng xăng E10 RON95 có mức tiêu chuẩn khí thải tối thiểu là Euro 4.

Ý kiến của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Còn Cục Đăng kiểm Việt Nam trong văn bản gửi Bộ Công Thương ngày 5-9-2025 cũng cho biết: “Sau khi rà soát, Cục Đăng kiểm Việt Nam không có thông tin về các loại xe ô tô không sử dụng được xăng sinh học E5, E10”.

Chia sẻ thông tin với báo chí sáng nay, 26-5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết văn bản của VAMA, VAMM và Cục đăng kiểm cũng như các hãng sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy đều khẳng định hầu hết ô tô, xe máy đang lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam đều sử dụng được xăng E10 (ngoại trừ một dòng xe tải hạng nhẹ sản xuất từ 1996 đến 2023 thì dừng sản xuất và một số xe máy).

Tuy nhiên, để đảm bảo mọi loại xe đều có nhiên liệu sử dụng, tránh mọi nguy cơ dù là rất nhỏ có loại xe quá cũ không tương thích với E10, Bộ Công Thương đã quyết định vẫn duy trì xăng E5RON92 như Thông tư 50/2025 đã quy định.