Tiêu thụ điện liên tục lập kỷ lục, phát điện chạy dầu đặt trong trạng thái sẵn sàng 25/05/2026 10:48

(PLO)- Trước áp lực phụ tải tăng mạnh, Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia đã yêu cầu khởi động các tổ máy phát điện chạy dầu để sẵn sàng cung ứng điện cho hệ thống, dự kiến hòa lưới trong ngày 25-5.

Nhu cầu tiêu thụ điện tiếp tục tăng vọt trong đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều tỉnh thành, khiến hệ thống điện liên tục lập kỷ lục mới.

Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết công suất phụ tải toàn quốc lúc cao điểm trưa ngày 24-5 đã đạt 47.854 MW vào lúc 13h30.

Dù là ngày Chủ nhật, mức tiêu thụ này tương đương khoảng 90% một ngày làm việc bình thường và là mức cao nhất từng ghi nhận trong các ngày Chủ nhật, tăng 12,8% so với cuối tuần trước.

Tại miền Bắc, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất của đợt nắng nóng, công suất cực đại buổi chiều đạt 24.722 MW, tăng khoảng 16% so với Chủ nhật tuần trước.

Cơ quan điều độ dự kiến cao điểm 22 giờ tối 24-5, phụ tải hệ thống điện quốc gia có thể lên khoảng 49.200 MW, riêng miền Bắc đạt 26.800 MW, cao hơn khoảng 300 MW so với mức đỉnh ngày 23-5. Nếu kịch bản này xảy ra, miền Bắc sẽ tiếp tục xác lập kỷ lục tiêu thụ điện mới của năm 2026 dù vẫn là ngày cuối tuần.

Nguồn: NSMO

Trước đó, vào ngày 23-5, ngày nghỉ thứ Bảy, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt 53.512 MW vào lúc 13h45, trong khi sản lượng điện tiêu thụ lên tới 1,116 tỉ kWh. Đáng chú ý, dù là ngày thứ Bảy, công suất cực đại của miền Bắc đạt 26.562 MW lúc 22h20, cao hơn 143 MW so với mức đỉnh ghi nhận ngày 15-5.

“Điện áp các nút trên hệ thống và mức mang tải thiết bị hiện vẫn trong giới hạn vận hành cho phép” - đại diện NSMO cho biết.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, ngày 25-5, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục duy trì trên diện rộng. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có nơi trên 40 độ C. Bắc Bộ phổ biến 36-39 độ C, riêng Hà Nội có nơi tiệm cận ngưỡng 40 độ C, thời gian nắng nóng kéo dài từ 9h đến 18h, đêm oi bức với mức nhiệt từ 29-32 độ.

NSMO dự báo sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc ngày 25-5 có thể đạt 1,136 tỉ kWh, trong đó miền Bắc khoảng 581 triệu kWh. Công suất phụ tải lớn nhất của hệ thống điện quốc gia vào cao điểm 21h30 vào khoảng 53.503MW, còn phụ tải miền Bắc dự kiến tiếp tục lập đỉnh mới, ước đạt 27.960 MW.

Trước áp lực phụ tải tăng mạnh, NSMO đã yêu cầu khởi động các tổ máy phát điện chạy dầu (chi phí phát điện cao hơn) gồm S1, S2 tại Nhà máy điện Ô Môn I để sẵn sàng cung ứng điện cho hệ thống, dự kiến hòa lưới trong ngày 25-5. Các tổ máy dầu khác tại Thủ Đức và Cần Thơ cũng được đặt trong trạng thái theo dõi để huy động khi cần thiết.

NSMO khuyến cáo người dân và doanh nghiệp tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm để giảm áp lực cho hệ thống điện trong các ngày nắng nóng cực đoan sắp tới.