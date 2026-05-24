Từ TP.HCM vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thế nào khi mở 1 nhánh nút giao Long Thành? 24/05/2026 12:42

(PLO)- Theo kế hoạch, chiều nay (24-5), một lối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được mở tại nút giao Long Thành để các phương tiện từ TP.HCM đi vào cao tốc.

Theo kế hoạch, từ 18 giờ ngày 24- 5, một lối vào tại nút giao Long Thành (phường Long Thành) sẽ được mở để các phương tiện từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và quốc lộ 51 nhập vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mà không phải đi vòng 17km như trước.

Tuy nhiên, do vẫn liên quan đến phương án tổ chức giao thông và công tác thu phí trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, trước mắt ngành chức năng mới chỉ tổ chức khai thác một nhánh duy nhất ngoài cùng bên phải của nút giao Long Thành (nhánh 2, tuyến T2) theo hướng từ Nam ra Bắc để kết nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: VŨ HỘI.

Khi đó, các xe đi tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây qua khu vực nút giao quốc lộ 51 khoảng 200m sẽ gặp nút giao Long Thành (còn gọi là nhánh 2 tuyến T2) nhập trực tiếp vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tại làn nhánh này sẽ được bố trí đầy đủ hệ thống biển báo hướng dẫn nhằm giúp tài xế dễ nhận diện, giảm nguy cơ đi nhầm hướng trong giai đoạn đầu khai thác.

Trong khi đó, các phương tiện từ khu vực Long Thành và Nhơn Trạch muốn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ di chuyển về nút giao quốc lộ 51 để nhập vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Sau đó, các phương tiện qua trạm thu phí và tiếp tục chạy theo hướng Dầu Giây khoảng 200m đến nút giao Long Thành rồi rẽ phải vào nhánh kết nối để đi tiếp trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Nút giao cao tốc Long Thành. Ảnh: NM.

Riêng đối với các phương tiện lưu thông theo chiều từ Dầu Giây về TP.HCM, việc kết nối sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện vẫn chưa thể thực hiện trực tiếp do các nhánh giao thông chưa hoàn thiện đồng bộ.

Vì vậy, xe chuyển trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rồi xuống quốc lộ 51 và quay đầu tại vòng xuyến để nhập trở lại cao tốc rồi đến nút giao Long Thành vào nhánh kết nối rồi tiếp tục hành trình về hướng Vũng Tàu.

Ngành chức năng khuyến cáo tài xế cần đặc biệt chú ý quan sát hệ thống biển báo, chủ động giảm tốc độ khi tiếp cận khu vực nút giao Long Thành và tuân thủ hướng dẫn phân luồng trong những ngày đầu tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn, tránh xảy ra tình trạng đi nhầm hướng hoặc dừng đỗ gây ùn ứ.

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài khoảng 54km, điểm đầu tuyến giao với đường Võ Nguyên Giáp tại TP Đồng Nai, trong khi điểm cuối kết nối quốc lộ 56, TP.HCM tạo trục giao thông chiến lược hướng ra khu vực biển và các trung tâm công nghiệp, cảng biển trọng điểm.