Thành phố Đồng Nai sắp khởi công nhiều dự án giao thông quan trọng 11/06/2026 07:00

(PLO)- Theo kế hoạch trong tháng 6 này, Đồng Nai sẽ khởi công xây dựng hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.

Sau thời gian triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, dự kiến, trong tháng 6-2026, trên địa bàn TP Đồng Nai sẽ có 6 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được khởi công xây dựng. Trong số đó, có 4 dự án được khởi công xây dựng mới và 2 dự án thực hiện nâng cấp, mở rộng các tuyến đường hiện hữu.

Khởi công 4 dự án mới

Theo đó, các dự án quan trọng sẽ được đầu tư xây dựng mới gồm: cầu Mã Đà, đường vành đai 4 - TP.HCM, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh (hương lộ 2) và đường 770B.

Dự án đường vành đai 4 - TP.HCM qua địa bàn TP Đồng Nai được chia làm 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1-2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên. Với dự án này, bên cạnh công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, Đồng Nai sẽ đầu tư xây dựng gần 62 km đường gom, đường bên của tuyến chính cao tốc.

Đồng Nai tiếp tục xây dựng đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh (hương lộ 2) đoạn từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: VŨ HỘI

Trong khi đó, với đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh (hương lộ 2), sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng đoạn 1, TP Đồng Nai sẽ tiếp tục đầu tư đoạn 2 của tuyến đường, đoạn từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Đoạn tuyến này có chiều dài khoảng 5,7 km. Dự án được triển khai thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Việc đầu tư xây dựng đoạn 2 đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh sẽ góp phần hình thành đồng bộ tuyến đường kết nối từ quốc lộ 51 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Từ đó hình thành thêm tuyến kết nối mới giữa TP Đồng Nai với TP.HCM, góp phần “chia lửa” lưu lượng phương tiện giao thông cho tuyến quốc lộ 51 hiện đang trong tình trạng quá tải.

Lãnh đạo UBND TP Đồng Nai nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc khai thác không gian ven sông Đồng Nai thời gian qua còn chậm và thiếu quy hoạch tổng thể. Hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, kiến trúc thiếu thống nhất, chưa hình thành được các thiết chế văn hóa ven sông phục vụ cộng đồng. Do đó, TP sẽ tập trung tái thiết không gian ven sông Đồng Nai theo hướng hình thành hành lang sinh thái, cảnh quan và kinh tế đặc trưng.

Với tuyến đường 770B, đây là tuyến đường được đầu tư xây dựng mới với chiều dài gần 43 km, đi qua địa bàn 9 xã, phường trên địa bàn TP Đồng Nai.

Trục giao thông huyết mạch nối Tây Nguyên với sân bay Long Thành

Riêng Dự án cầu Mã Đà, sau khi được động thổ vào tháng 8-2025, thời gian qua, các cơ quan chức năng của TP đã thực hiện điều chỉnh quy mô từ 4 lên 8 làn xe có tổng vốn đầu tư hơn 133 tỉ đồng, với chiều dài hơn 210 m. Dự án nhằm hoàn thiện tuyến kết nối từ Bình Phước qua Biên Hoà tới đường Vành đai 4 TP.HCM.

Điểm xây dựng cầu Mã Đà. Ảnh: VŨ HỘI

Dự án cầu Mã Đà có điểm đầu kết nối với tuyến ĐT753 thuộc xã Tân Lợi (Bình Phước cũ), điểm cuối thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu). Khi dự án hoàn thành sẽ rút ngắn đáng kể quãng đường từ Đồng Xoài (Bình Phước cũ) về Biên Hòa, đồng thời là trục huyết mạch nối các tỉnh Tây Nguyên với Sân bay Long Thành và Cảng Cái Mép - Thị Vải.

Bên cạnh đó, các dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường 769, 773 cũng dự kiến sẽ khởi công trong tháng 6-2026.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai - Đinh Tiến Hải, đây đều là những công trình, dự án trọng điểm của TP. Những dự án này là trục kết nối giao thông nội thành, liên thành phố và kết nối vùng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP Đồng Nai trong thời gian tới. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần tạo nên bộ khung giao thông đường bộ về hạ tầng giao thông của khu vực.