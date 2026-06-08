TP.HCM siết quản lý biển quảng cáo trên vỉa hè 08/06/2026 20:25

(PLO)- TP.HCM sẽ không chấp thuận xây dựng mới biển quảng cáo trên phần đất dành cho bảo vệ, bảo trì đường bộ.

UBND TP.HCM vừa ban hành chỉ đạo về quản lý xây dựng, lắp đặt và xử lý các công trình biển quảng cáo, biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

Theo đó, TP.HCM sẽ không xem xét chấp thuận xây dựng mới các công trình biển quảng cáo và các công trình khác có kết hợp quảng cáo trên phần đất dành cho bảo vệ, bảo trì đường bộ.

Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao cùng UBND các địa phương được giao không giải quyết hồ sơ đề nghị xây dựng các công trình này nhằm ưu tiên sử dụng vỉa hè cho người đi bộ, hệ thống báo hiệu giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

TP.HCM yêu cầu ưu tiên không gian vỉa hè cho người đi bộ. Ảnh: NHƯ NGỌC

Đối với các biển quảng cáo hiện hữu trên vỉa hè hoặc dải phân cách, TP yêu cầu rà soát, kiểm tra và xử lý theo từng trường hợp cụ thể. Những công trình được chấp thuận trước ngày 1-1-2025, bảo đảm yêu cầu về an toàn giao thông và kết cấu công trình sẽ được tiếp tục tồn tại với thời gian gia hạn tối đa 24 tháng.

Ngược lại, các công trình không đáp ứng điều kiện phải tự tháo dỡ trong vòng một tháng kể từ khi nhận thông báo.

Các công trình xây dựng sau ngày 1-1-2025 hoặc không có giấy phép, đã hết thời hạn chấp thuận cũng buộc phải tháo dỡ trong thời hạn một tháng. Trường hợp không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định. Việc xử lý các trường hợp này phải hoàn thành trong quý III-2026.

Đối với các biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị không kết hợp quảng cáo, TP không khuyến khích lắp đặt mới trên vỉa hè và dải phân cách. Các công trình hiện hữu sẽ được đánh giá mức độ an toàn để xem xét tháo dỡ hoặc cho phép tồn tại có thời hạn.

Riêng mô hình trạm thông tin đa năng kết hợp trạm thu phát sóng di động, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì rà soát toàn bộ các trạm đã lắp đặt, từ đó đề xuất phương án xử lý phù hợp. Các trường hợp lắp đặt mới phải thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định.

UBND TP cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương hoàn thiện, tham mưu ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND TP và các quy định pháp luật hiện hành.