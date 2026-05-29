Vì sao sầu riêng vỉa hè TP.HCM có giá rẻ 30.000 đồng/kg? 29/05/2026 17:00

(PLO)- Sầu riêng lại tràn ra vỉa hè tại TP.HCM với giá chỉ từ 30.000 đồng/kg.

Những ngày gần đây, trên một vài tuyến đường tại TP.HCM như Phan Huy Ích, đường Trường Chinh, Phạm Văn Bạch... xuất hiện các điểm bán sầu riêng hạt lép chỉ 30.000 đồng/kg. Mức giá này khiến không ít người đi đường phải dừng xe hỏi mua vì rẻ hơn một nửa cùng kỳ năm ngoái.

Tại một điểm bán trên đường Phan Huy Ích (Phường An Hội Tây, TP.HCM), tấm biển "giải cứu" sầu riêng 30.000 đồng/kg đã thu hút khá nhiều người tiêu dùng. Đáng chú ý, đây là những trái sầu riêng có trọng lượng lớn, từ 3 - 7 kg, thu hút sự tò mò của người tiêu dùng.

Tấm bảng "giải cứu" sầu riêng khiến nhiều người tiêu dùng tò mò và hỏi mua. Ảnh: THU HÀ

Theo người bán, đây là sầu riêng Ri 6 Bến Tre, vì không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu về mẫu mã, gai nhím, trọng lượng, nên phải bán trong nội địa. Cạnh đó, thị trường xuất khẩu khó khăn cũng khiến cho lượng sầu dồn về thị trường trong nước nhiều, cung vượt cầu nên đã tác động đến giá bán lẻ sầu riêng.

"Thấy giá sầu riêng rẻ, chỉ 30.000 đồng/kg, được hỗ trợ khui quả ngay tại chỗ, hỏng thì lấy quả khác, nên tôi yên tâm mua nhiều về trữ đông"- chị Thanh Huyền, người tiêu dùng chia sẻ.

Sầu riêng giá rẻ chất đống trên vỉa hè. Ảnh: THU HÀ

Theo chị Huyền, so với cùng kỳ năm ngoái, giá sầu riêng đã rẻ hơn một nửa. Đây là điều ít khi xảy ra đối với loại quả luôn ở mức đắt đỏ này.

Trao đổi với PLO, Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam cho biết, hầu hết sầu riêng giá rẻ và thật rẻ đang lưu hành trên thị trường là sầu riêng không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Một số loại từ 5-7 kg là sầu riêng quá cỡ, hay còn gọi là sầu riêng heo, loại này không thể xuất khẩu và chất lượng cũng không ngon như thông thường, vì thế giá bán khá rẻ.

Cũng theo ông Mười, thời gian gần đây giá sầu riêng rẻ, thậm chí là rẻ chưa từng có là do nhiều nguyên nhân tác động. Đơn cử, năm nay sầu riêng miền Tây gặp khó khăn trong xuất khẩu, sản lượng sầu riêng tăng theo từng năm, trong khi nhu cầu lại không tăng đồng đều. Cạnh đó, người tiêu dùng hiện nay cũng tăng tiêu chuẩn chọn lựa hàng hóa và tâm lý thắt chặt chi tiêu...

"Đây cũng là nguyên nhân khiến dù cho sầu riêng ra thị trường nội địa nhiều và rẻ vẫn không tiêu thụ nhiều như kỳ vọng"- ông Mười chia sẻ.