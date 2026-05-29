Doanh nghiệp Việt chùn bước trước rào cản pháp lý và chi phí khi ứng dụng AI 29/05/2026 19:00

​(PLO)- Việt Nam là một trong những thị trường tại Đông Nam Á tích cực nhất trong việc tiếp nhận AI. Tuy nhiên, có đến 41% chuyên gia trong lĩnh vực marketing thừa nhận gặp khó khăn khi đo lường lợi tức đầu tư.

Đây là thông tin được nhận định trong báo cáo "Clear Signal: Xu hướng digital marketing (tiếp thị kỹ thuật số) tại khu vực Đông Nam Á năm 2026" do Yandex Ads - đơn vị thuộc Công ty công nghệ Yandex công bố.

​Doanh nghiệp Việt gặp khó ở khâu đo lường hiệu quả

​Khảo sát ghi nhận có đến 77% chuyên gia marketing tại Việt Nam khẳng định AI đang mang lại tác động lớn hoặc rất lớn cho hoạt động của doanh nghiệp. Tỉ lệ tiếp cận công nghệ này tại Việt Nam đạt mức 81%, chỉ đứng sau Thái Lan (84%) và vượt qua Indonesia.

​Mặc dù hào hứng thử nghiệm công nghệ mới, các doanh nghiệp trong nước lại đang vấp phải một rào cản cốt lõi: Năng lực đo lường chỉ số tỉ suất hoàn vốn (ROI).

​Có tới 41% chuyên gia marketing được hỏi thừa nhận họ gặp khó khăn khi chứng minh hiệu quả đầu tư từ AI bằng số liệu cụ thể. Đây là tỉ lệ cao nhất trong số các quốc gia được khảo sát (con số này ở Thái Lan là 23% và Indonesia chỉ có 14%).

​Thực trạng này chỉ ra thách thức lớn của Việt Nam không nằm ở tốc độ bắt kịp công nghệ, mà nằm ở khoảng cách giữa khâu thử nghiệm và năng lực triển khai thực tế.

​Dù các đội ngũ marketing trong nước đang tích cực ứng dụng AI, động lực tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo lại phụ thuộc vào khả năng chứng minh hiệu quả kinh doanh bằng các kết quả đo lường cụ thể.

Báo cáo cho biết có tới 80% doanh nghiệp hiện đang áp dụng cơ chế tự thực hiện các báo cáo đánh giá hiệu quả nội bộ nên áp lực lên các đội ngũ vận hành là rất lớn. Điều này buộc họ phải chứng minh được kết quả cụ thể bằng số liệu trước khi các khoản ngân sách tiếp theo được phê duyệt.

​Dù vậy, nghiên cứu nhấn mạnh khi chưa thể minh bạch hóa chỉ số ROI, các dự án thử nghiệm AI có xu hướng kéo dài và quá trình mở rộng ngân sách digital marketing của các cấp quản trị cũng trở nên dè dặt hơn.

Khi triển khai AI, doanh nghiệp Việt gặp thách thức giữa khâu thử nghiệm, triển khai AI và kết quả thực tế. Ảnh minh họa: THU HÀ

​"Hàng rào" pháp lý và rủi ro tuân thủ

​Theo các doanh nghiệp, bên cạnh bài toán kinh tế, việc ứng dụng AI tại Việt Nam còn phải tuân thủ hành lang pháp lý chặt chẽ.

​Ông Bùi Tú, Nhà sáng lập của UAN Marketing, cho biết Luật Trí tuệ nhân tạo mới của Việt Nam đã thiết lập các quy tắc rõ ràng về tính minh bạch. Theo đó, bất kỳ nội dung âm thanh, hình ảnh hoặc video nào được tạo ra bằng công nghệ AI đều phải được đánh dấu ở định dạng máy đọc được để công chúng có thể phân biệt rõ ràng với thực tế.

​Theo ông Tú, quy định này đặt ra thách thức kỹ thuật lớn cho các doanh nghiệp khi triển khai các giải pháp tự động tạo nội dung quảng cáo hàng loạt.

​Đáng chú ý, các nội dung do AI tạo ra bị hạn chế đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), tài chính và y tế. Trong các lĩnh vực này, bất kỳ nội dung nào do AI tự động biên chỉnh nếu gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng đều có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý nghiêm trọng, khiến doanh nghiệp đối mặt với án phạt hành chính hoặc đình chỉ hoạt động quảng cáo.

​Chuyển dịch dòng tiền vào các kênh "an toàn"

​Trước những áp lực này, báo cáo của Yandex Ads cho biết doanh nghiệp Việt Nam đang có sự dịch chuyển dòng vốn từ các công cụ AI đơn lẻ sang các hệ sinh thái tích hợp có khả năng tự động tối ưu hóa đa kênh.

​Đồng thời, ngân sách quảng cáo cũng được co cụm vào một nhóm nhỏ các định dạng truyền thông truyền thống nhưng có chỉ số tối ưu hóa rõ ràng.

​Cụ thể, quảng cáo trên mạng xã hội được các chuyên gia Việt Nam đánh giá là định dạng mang lại hiệu quả cao nhất với tỉ lệ 77%. Tiếp theo là quảng cáo video (59%) và quảng cáo qua công cụ tìm kiếm (48%). Việc tích hợp AI toàn diện cũng chỉ được ưu tiên ở các định dạng có khả năng giúp tối ưu chu kỳ phản hồi nhanh như video ngắn (50%) và thương mại điện tử (45%).

Các doanh nghiệp có xu hướng chuyển dịch dòng tiền vào các kênh "an toàn". Ảnh minh họa: THU HÀ

Bên cạnh đó, xu hướng di động (mobile-first) vẫn giữ vai trò trung tâm trong chiến lược tiếp cận người dùng với 71% marketer lựa chọn.

​Dù vậy, hiệu suất tăng trưởng trên môi trường di động hiện nay không còn phụ thuộc vào tần suất hiện diện mà phụ thuộc hoàn toàn vào độ chính xác của các thuật toán gợi ý tự động nhằm linh hoạt điều chỉnh chiến dịch theo thời gian thực.

​Cạnh đó, các doanh nghiệp Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng cũng đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới thông qua việc mở rộng ra quốc tế.

​Các khu vực sở hữu sức mua cao và chi phí thu hút khách hàng hiệu quả đang được ưu tiên hàng đầu, với 66% doanh nghiệp nhắm vào khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, 47% quan tâm đến Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi (EMEA) và 22% hướng đến các thị trường nói tiếng Nga (CIS).

​Tuy nhiên, lộ trình "đem chuông đi đánh xứ người" vẫn còn nhiều thách thức như hạn chế về ngân sách (46%), thiếu hụt thông tin dữ liệu bản địa (38%) và khó khăn trong việc bản địa hóa nội dung để phù hợp với quy định pháp luật sở tại (35%).

​Do đó, các doanh nghiệp cần thận trọng khi quyết định đầu tư. Đặc biệt với các thị trường đặc thù như CIS, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt cấu trúc hệ thống, ưu tiên khai thác dữ liệu tự thu thập và tăng cường năng lực phân phối đa kênh để đảm bảo tính an toàn pháp lý cao nhất.