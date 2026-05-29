Bộ Công Thương trả lời vì sao không duy trì song song xăng thường và E10 29/05/2026 19:02

(PLO)- Nếu người dân có đủ bằng chứng chứng minh phương tiện hỏng hóc là do xăng E10 gây ra, trước hết là đơn vị cung cấp xăng E10 phải chịu trách nhiệm, sau đó đến cơ quan nhà nước quản lý xăng dầu.

Theo Cổng thông tin Điện tử của Bộ Công Thương, từ ngày 1-6 xăng E10 sẽ chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Để người tiêu dùng hiểu rõ hơn về xăng E10, Bộ Công Thương đã giải đáp nhiều câu hỏi của người tiêu dùng liên quan đến loại nhiên liệu mới này.

Vì sao Việt Nam không duy trì song song cả xăng khoáng và xăng sinh học?

+ Có quốc gia nào dùng tỷ lệ ethanol cao hơn E10 không?

. Bộ Công Thương: Mỹ có xăng đến E85%; Brazil phổ biến E30; Thái Lan, Philippine phổ biến E15.

+ Vì sao không duy trì song song cả xăng khoáng và xăng sinh học?

Nhằm đạt mục tiêu chuyển đổi xanh, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, góp phần tự chủ và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

+ Vì sao có ý kiến trái chiều về xăng E10 trên mạng xã hội?

Tâm lý e ngại thay đổi, chưa có đủ thông tin chính xác về ý nghĩa của xăng sinh học cũng như các tin đồn về việc xăng E10 có ảnh hưởng xấu đến động cơ không… tràn lan nhằm câu like, câu view, trục lợi để bán phụ tùng, phụ gia.

+ Xe máy, ô tô và động cơ xăng nào dùng được xăng E10?

Hầu hết các loại xe máy và ô tô đang lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam đều sử dụng được xăng E10. Ngoại trừ một dòng xe tải hạng nhẹ sản xuất từ 1996 đến 2023 thì dừng sản xuất và một số ít xe máy đời cũ chưa khẳng định sự tương thích với E10.

Các động cơ máy cắt cỏ, bơm nước, thổi lá, máy nông nghiệp dùng xăng… sản xuất những năm gần đây đều tương thích với xăng E10.

+ Xăng E10 có dùng được cho máy phát điện, tàu thuyền nhỏ không?

Có, đối với các máy và phương tiện sản xuất những năm gần đây. Tuy nhiên, nên kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất và không để nhiên liệu tồn lâu trong máy, giữ kín bình chứa.

+ E10 có làm hỏng động cơ không?

Thử nghiệm của các nhà khoa học trong nước và quốc tế cũng như thực tế sử dụng xăng E10 tại các nước đã sử dụng trong nhiều năm qua chưa ghi nhận bằng chứng E10 làm hỏng động cơ.

+ E10 có làm xe yếu hơn không?

Khó nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong điều kiện vận hành bình thường. Tuy nhiên, nếu bình xăng và đường dẫn có rỉ sét, cặn thì với khả năng hòa tan cao hơn của etanol, các cặn, rỉ này có thể bị hòa tan gây tắc, giảm lưu lượng xăng bơm vào buồng đốt làm xe “yếu” đi.

+ Nếu lỡ đổ nhầm xăng E10 cho xe cũ (có thể không tương thích) thì có nguy hiểm không?

Trong đa số trường hợp không gây sự cố ngay lập tức.

Thực tế sử dụng xăng E10 tại các nước đã sử dụng trong nhiều năm qua chưa ghi nhận bằng chứng E10 làm hỏng động cơ. Ảnh: TÚ UYÊN

Xăng E10 có nhiều màu khác nhau

+ Có nên tự pha ethanol vào xăng không?

Không nên tự pha ethanol vào xăng, phải mua xăng pha đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Việc tự ý phối trộn nhiên liệu có thể gây mất an toàn, chất lượng nhiên liệu không đảm bảo, gây hư hỏng động cơ.

+ Có nên tự “lọc bỏ ethanol” khỏi E10 không?

Không, việc làm này vi phạm pháp luật, làm giảm chất lượng nhiên liệu, có nguy cơ gây cháy, nổ, hư hỏng động cơ.

+ Có nên dùng thêm phụ gia khi sử dụng E10 không?

Không tự ý sử dụng phụ gia nếu không có khuyến cáo kỹ thuật rõ ràng của đơn vị, cá nhân đúng chuyên môn. Việc này làm phát sinh chi phí và không tạo ra sự khác biệt nào đối với động cơ trong điều kiện hoạt động bình thường.

+ Xăng E10 có gây mùi khác xăng thường không?

Một số trường hợp có thể cảm nhận mùi thơm nhẹ đặc trưng của etanol.

+ E10 có màu đặc trưng không?

Hiện chưa có quy định chung về màu cho xăng E10, do đó, E10 có thể có nhiều màu khác nhau tùy thuộc vào xăng nền dùng để pha chế E10. Màu sắc không ảnh hưởng đến chất lượng xăng.

+ Xăng E10 có làm tăng nguy cơ cháy nổ không?

Không

+ Xăng E10 có ảnh hưởng đến bugi không?

Không có bằng chứng về việc này.

+ Có nên pha thêm nước vào xăng E10 không?

Tuyệt đối không.

+ Có cần dùng phụ gia chống nước khi dùng xăng E10 không?

Không dùng bất kỳ loại phụ gia nào nếu không có khuyến cáo của nhà sản xuất động cơ.

+ Người dân có thể tự phân biệt xăng E10 bằng mắt thường không?

Không, do xăng E10 được phối trộn theo tiêu chuẩn kỹ thuật và khó phân biệt bằng cảm quan thông thường.

Nhiều cửa hàng xăng dầu tại TP.HCM đã chuyển bán xăng E10 trước ngày 1-6. Ảnh: TÚ UYÊN

Nếu lỗi do xăng E10 gây ra, trước hết đơn vị cung cấp xăng chịu trách nhiệm

+ Người dân cần làm gì nếu phát hiện nhiên liệu có dấu hiệu bất thường?

Dừng sử dụng nếu nghi ngờ chất lượng nhiên liệu; phản ánh tới cơ quan chức năng hoặc đơn vị cung cấp nhiên liệu; kiểm tra phương tiện tại cơ sở kỹ thuật uy tín.

+ Cơ quan quản lý đã nghiên cứu kỹ các ảnh hưởng của xăng E10 đến động cơ xăng chưa trước khi ban hành lộ trình?

Đã nghiên cứu, thử nghiệm trong nước, tham khảo tài liệu, kinh nghiệm từ các quốc gia sử dụng xăng sinh học từ nhiều chục năm trước, tổ chức hội thảo trong nước, quốc tế để tham vấn chuyên gia.

+ Nếu phương tiện bị hỏng do việc sử dụng xăng E10 gây ra, cơ quan, đơn vị nào chịu trách nhiệm?

Nếu có đủ bằng chứng chứng minh là lỗi do xăng E10 gây ra thì trước hết là đơn vị cung cấp xăng E10 chịu trách nhiệm, sau đó đến cơ quan nhà nước quản lý xăng dầu.