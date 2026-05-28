48 giờ giải bài toán doanh nghiệp: Cuộc đua AI quy mô lớn tìm kiếm kỹ sư Việt thế hệ mới 28/05/2026 20:08

(PLO)- Hàng ngàn thí sinh sẽ đến Đà Nẵng, bước vào cuộc thi AI kéo dài 48 giờ để giải những bài toán thực tế do doanh nghiệp Việt đặt ra.

Chiều 28-5, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), tổ chức AI for Vietnam (AIV), Tập đoàn Meta và Đại học Duy Tân đã họp báo công bố chương trình Vietnam AI Innovation Challenge 2026.

Tại họp báo, bà Trần Tú Uyên, Giám đốc quốc gia tổ chức AI for Vietnam cho biết cuộc thi thiết kế giải pháp công nghệ năm nay kéo dài 48 giờ, dự kiến diễn ra từ ngày 17-7 đến 19-7 tại Đà Nẵng với sự tham gia của khoảng 2.000 - 3.000 thí sinh.

Các đội thi sẽ phải xây dựng sản phẩm để xử lý trực tiếp dữ liệu và “bài toán” do chính các doanh nghiệp đặt ra.

Bà Trần Tú Uyên nhấn mạnh, nền tảng vận hành cuộc thi sẽ ứng dụng 100% công nghệ AI, từ việc tự động ghép đội dựa trên thế mạnh cá nhân đến quá trình ban giám khảo chấm điểm. Các thí sinh sẽ phải dùng AI từ khâu lên ý tưởng đến khi đưa sản phẩm ra thị trường (ship to production) thay vì sử dụng các phương pháp lập trình truyền thống.

Đánh giá về giá trị cốt lõi của chương trình, PGS.TS Nguyễn Gia Như, Phó Giám đốc Đại học Duy Tân đánh giá chương trình sẽ là một bước đi quan trọng trong việc kiến tạo thế hệ nhân lực AI mới cho Việt Nam.

"Chúng tôi kỳ vọng qua cuộc thi sẽ xuất hiện những đội ngũ tài năng, những sản phẩm có khả năng triển khai thực tế và xa hơn là một thế hệ kỹ sư AI Việt Nam đủ bản lĩnh, đủ năng lực để bước ra khu vực và thế giới" - PGS. Nguyễn Gia Như chia sẻ.

Các đơn vị tổ chức trao biên bản ghi nhớ tại lễ công bố chương trình. Ảnh: MINH TRÚC

Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi ngắn hạn, ban tổ chức cam kết đưa các ý tưởng xuất sắc vào ứng dụng thực tế tại doanh nghiệp.

Đặc biệt, đội thắng giải được kết nối trực tiếp với doanh nghiệp đối tác để ký kết hợp đồng thử nghiệm hoặc hợp tác phát triển sản phẩm trong môi trường thực.

Ngoài ra, các đội đoạt giải còn có cơ hội được tham dự vòng chung kết Vietnam AI Stars tại Silicon Valley, tiếp cận mạng lưới các quỹ đầu tư toàn cầu, tham quan trụ sở các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Microsoft, Netflix, cơ hội tham gia phiên thảo luận định hướng nghề nghiệp và dự Hội nghị Công nghệ Người Việt Toàn cầu (Global Vietnam Tech Summit) tại Mỹ.