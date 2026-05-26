3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị phạt 450 triệu đồng 26/05/2026 12:03

(PLO)- 3 doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm quy định về dự trữ lưu thông xăng dầu và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Ngày 26-5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu với tổng số tiền 450 triệu đồng.

Nguyên nhân do các doanh nghiệp đã vi phạm quy định về dự trữ lưu thông xăng dầu và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Cụ thể, ngày 11-5, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm (địa chỉ tại số 60A Hoàng Quốc Việt, phường Phú Nhuận, TP.HCM) bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 130 triệu đồng, do duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Tiếp đó, ngày 14-5, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng (địa chỉ số 20 Nguyễn Thị Huỳnh, phường Phú Nhuận, TP.HCM) cũng bị xử phạt 130 triệu đồng với cùng hành vi vi phạm.

Đoàn đôn đốc công tác quản lý nhà nước và giám sát các thương nhân đầu mối trong thực hiện nguồn cung, dự trữ lưu thông xăng dầu làm việc tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng. Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cung cấp.

Ngày 21-5, Công ty Cổ phần Anh Phát Petro (địa chỉ số 306B Bà Triệu, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa), bị xử phạt 190 triệu đồng do có hai hành vi vi phạm. Cụ thể là duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Theo quy định hiện hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường, hạn chế nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Quyết định số 72 của Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước về việc thành lập Đoàn đôn đốc công tác quản lý nhà nước và giám sát các thương nhân đầu mối trong thực hiện nguồn cung, dự trữ lưu thông xăng dầu, lực lượng chức năng đang đồng loạt tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các doanh nghiệp đầu mối trên phạm vi cả nước.

Trước đó, trong tháng 5-2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã phát hiện và xử lý 2 doanh nghiệp đầu mối vi phạm quy định về duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bắt buộc và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, với tổng số tiền xử phạt 320 triệu đồng.