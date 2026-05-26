Hai bị cáo cướp ngân hàng tại Gia Lai đã có mặt tại tòa 26/05/2026 08:24

(PLO)- Sau hơn 5 tháng gây ra vụ cướp ngân hàng chấn động ở Gia Lai, Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân đã được đưa ra xét xử.

Sáng nay, 26-5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng xảy ra tại phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Bị cáo Phạm Anh Tài.

Hai bị cáo trong vụ án là Phạm Anh Tài (Tài đen, 36 tuổi, ngụ phường Kon Tum, Quảng Ngãi), Lê Văn Ân (35 tuổi, ngụ phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) bị xét xử ba tội cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, rửa tiền.

Phiên tòa truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình của Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai từ 8 giờ.

Clip công an dẫn giải hai bị cáo đến TAND tỉnh Gia Lai sáng nay.

Ngay từ sớm, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an có mặt tại TAND tỉnh Gia Lai để đảm bảo an ninh trật tự. Khoảng 7 giờ 45, hai bị cáo được xe đặc dụng chở tới phiên tòa.

Bị cáo Lê Văn Ân.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Gia Lai xác định: tháng 11-2025, Phạm Anh Tài rủ Lê Văn Ân đi cướp tiền tại Phòng giao dịch Trà Bá Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Gia Lai tại phường Hội Phú để lấy tiền tiêu xài.

Tài và Ân lên kế hoạch chi tiết, kiểm tra địa hình địa vật, chuẩn bị đầy đủ các công cụ phương tiện gây án như súng, quần áo, xe máy, nơi cất giấu phương tiện...

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19-1, Ân điều khiển xe máy Exciter 77G1 - 313.12 (biến số trộm của xe khác) chở Tài đen đến Phòng giao dịch Trà Bá để cướp.

Tại đây, Tài rút khẩu súng K59, Ân rút khẩu súng K54 đã lên đạn uy hiếp, đe doạ nhân viên, bảo vệ của ngân hàng, cướp 1,9 tỉ đồng, rồi lên xe bỏ trốn.

Tài và Ân dùng kế “ve sầu thoát xác”, chôn giấu phương tiện gây án tại đồi thông cách ngân hàng bị cướp khoảng 5 km, rồi giả thành người đồng bào đi làm đồng về lái xe máy cũ chạy về hướng Kon Tum, Quảng Ngãi. Tiếp đó, cả hai bắt xe đi TP.HCM.

Do sợ tiền có số seri dễ bị phát hiện, Tài và Ân mang đi mua vàng rồi bán lại lấy tiền khác về tiêu xài nhằm tránh bị truy vết.

Tài và Ân sử dụng 334 triệu đồng mua 20 chỉ vàng, rồi bán lại được 303 triệu đồng. Đến chiều 21-1, Ân và Tài chia nhau mỗi người được 910 triệu đồng.

Hình ảnh ghi lại lúc Tài và Ân cướp ngân hàng ngày 19-1-2026.

Sau 18 ngày lẩn trốn, Lê Văn Ân bị công an đã bắt giữ khi đang trốn tại Quảng Ngãi; Phạm Anh Tài bị bắt khi đang trốn tại thôn 3 xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Lực lượng chức năng thu giữ bốn khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, hai dùi cui điện.