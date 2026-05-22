Tòa trả hồ sơ vụ nữ sinh viên đi chuộc chó cưng nhưng dính vào tội cướp 22/05/2026 17:02

(PLO)- HĐXX cho rằng chiếc mũ bảo hiểm mà bị cáo Thuận sử dụng trong lúc xô xát có dấu hiệu là hung khí nguy hiểm...

Ngày 22-5, TAND Khu vực 5 - TP Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Minh Tâm (nữ sinh viên) và Trần Minh Thuận về tội cướp tài sản theo khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự (có khung hình phạt từ 3-10 năm tù).

Trước đó, phiên tòa vào ngày 15-5 đã bị hoãn do bị cáo và bị hại vắng mặt.

Theo cáo trạng, sáng 22-11-2025, một con chó Pitbull chạy vào quán ăn tại khu đô thị Tây Nam Linh Đàm. Sau đó, người làm tại quán mang con chó về và đăng bán trên Facebook với giá 1 triệu đồng.

Một người đàn ông tên T mua lại con chó rồi phát hiện trên mạng xã hội có bài đăng tìm chó lạc của bị cáo Tâm nên liên hệ. Sau đó, Tâm được cung cấp số điện thoại của anh Phạm Trường Giang để liên lạc chuộc chó.

Ban đầu, hai bên hẹn gặp tại khu vực Linh Đàm nhưng sau đó đổi địa điểm sang khu vực Quốc lộ 5, thuộc phường Long Biên.

Khi đến nơi, bị cáo Thuận điều khiển xe máy va chạm vào xe anh Giang rồi dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào vùng đầu và người anh này. Trong lúc xô xát, lồng chó bung ra, con chó Pitbull chạy ra ngoài. Tâm gọi tên thì con chó chạy lại và sau đó được Thuận chở về nhà. CQĐT xác định con chó là tài sản của Tâm, có giá trị theo định giá là 4,5 triệu đồng.

Chú chó Pitbull liên quan vụ án.

Tại phần thủ tục phiên tòa, người bị hại là anh Phạm Trường Giang tiếp tục vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt vì bận công việc.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng sự vắng mặt của anh Giang cùng người liên quan là anh T khiến nhiều nội dung chưa được đối chất, làm rõ. Lời khai của hai người này có nhiều mâu thuẫn, hồ sơ vụ án còn thiếu và chưa khách quan nên đề nghị HĐXX triệu tập để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo.

Đại diện VKS cho biết những người liên quan đã được triệu tập hợp lệ nhiều lần và đều có đơn xin vắng mặt nên đề nghị tòa tiếp tục xét xử.

Tại phiên tòa, bị cáo Thuận khai được Tâm nhờ đi cùng để chuộc chó và nghĩ anh Giang là “người trộm chó chuyên nghiệp” nên bực tức.

Theo lời khai, ban đầu hai bị cáo được hẹn gặp tại quán cà phê Lá Đỏ nhưng sau đó phía anh Giang đổi địa điểm sang khu vực Long Biên.

Thuận khai khi đến nơi đã xảy ra va chạm với xe của anh Giang. Theo bị cáo, xe của anh Giang đang chống chân, sau va chạm thì lồng chó bị đổ xuống đường.

“Bị cáo có nắm lấy vai áo của anh Giang” - Thuận nói và cho biết lúc đó nghĩ anh Giang là người lấy chó nên mất bình tĩnh. Bị cáo cũng thừa nhận dùng mũ bảo hiểm đánh anh Giang và hỏi: “Mày có phải trộm chó không?”.

Khi HĐXX hỏi chi tiết về chiếc mũ bảo hiểm, Thuận trình bày đây là loại mũ nửa đầu màu đen, bằng nhựa dẻo, rất nhẹ và “mua ngoài đường khoảng 30.000 đồng”.

Trong khi đó, bị cáo Tâm bổ sung, Thuận chỉ biết việc mất chó vào khoảng 15 giờ cùng ngày chứ không phải từ sáng. Tâm xác nhận giữa hai người có quan hệ yêu đương và con chó Pitbull được cả hai cùng góp tiền mua với giá khoảng 3 triệu đồng.

Theo lời khai của Tâm, trong quá trình liên lạc chuộc chó, anh Giang nhiều lần để hai bị cáo chờ và có lời nói khiến bị cáo cảm thấy bị “uy hiếp tinh thần”.

Tại tòa, Tâm nói khi đến khu vực Long Biên, trời tối và đường vắng nên không quan sát rõ việc xô xát giữa Thuận và anh Giang. “Lúc đó bị cáo rất run và sợ, chỉ thấy chó chạy ra ngoài đường nên gọi tên thì chó chạy lại” - Tâm trình bày.

Bị cáo này cũng cho biết đã can ngăn Thuận “đừng đánh người ta nữa” rồi ôm chó lên xe để Thuận chở về.

Đại diện VKS tập trung làm rõ mục đích của hai bị cáo khi tới Long Biên để chuộc chó.

HĐXX vụ án. Ảnh: VIẾT THỊNH

Trả lời câu hỏi vì sao chưa đưa tiền nhưng đã lấy chó đi, Tâm nói trong suy nghĩ vẫn có ý định trả tiền nhưng “mọi việc diễn ra quá nhanh”.

Khi đại diện VKS hỏi nếu không xảy ra va chạm thì có trả tiền hay không, Tâm trả lời: “Bị cáo sẽ trả đủ tiền để đem chó về”.

Sau phần xét hỏi, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa để hội ý. Khi quay lại làm việc, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa thông báo HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo nhận định của HĐXX, cần làm rõ thêm một số tình tiết liên quan hành vi phạm tội của các bị cáo. Đáng chú ý, HĐXX cho rằng chiếc mũ bảo hiểm mà bị cáo Thuận sử dụng trong lúc xô xát có dấu hiệu là hung khí nguy hiểm.

Trước đó, cơ quan điều tra xác định đây là loại mũ bảo hiểm thời trang bằng nhựa mỏng, không có tính sát thương cao nên không xem là hung khí nguy hiểm.

Sau khi công bố quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, HĐXX tuyên bố bế mạc phiên tòa.