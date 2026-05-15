Vụ án nữ sinh viên đi chuộc chó cưng nhưng dính vào tội cướp: Bị cáo và bị hại cùng vắng mặt 15/05/2026 15:55

(PLO)- HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ án nữ sinh viên đi chuộc chó cưng nhưng dính vào tội cướp, và sẽ mở lại vào ngày 22-5-2026...

Chiều 15-5, TAND Khu vực 5 - TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Minh Thuận (sinh năm 2006), Đặng Minh Tâm (nữ sinh viên, sinh năm 2006) về tội cướp tài sản theo khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Chú chó Pitbull trong vụ án.

Trong phần thủ tục, chủ tọa phiên tòa cho biết bị hại là anh Phạm Trường Giang, hai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Phan Văn V, Phạm Xuân Tr - đều vắng mặt.

Bị cáo Trần Minh Thuận cũng vắng mặt không lý do. Tòa cũng nhận được đơn của 2 luật sư bào chữa cho bị cáo Thuận, xin vắng mặt và đề nghị hoãn phiên tòa.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Đặng Minh Tâm đề nghị hoãn phiên tòa. Đại diện VKS cũng đề nghị hoãn phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 22-5-2026.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8h ngày 22-11-2025, bà Nguyễn Thị N là nhân viên quán ăn ở khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, thấy 1 con chó Pitbull màu đen chạy vào quán.

Do chủ quán không thích nuôi chó nên bà N nói với anh V là người làm cùng quán mang con chó về nuôi. Cùng ngày, anh V đăng bài bán chó trên Facebook thì anh T hỏi mua con chó với giá 1 triệu đồng. Sau đó, anh T nhờ em trai (tên là Giang) đến khu vực Linh Đàm để mua chó.

Mua xong, anh T vào trang Facebook thấy bài tìm chó lạc của bị cáo Đặng Minh Tâm và thấy giống con chó mình vừa mua của anh V. Anh T nhắn tin và gửi hình ảnh con chó cho Đặng Minh Tâm. Tâm nhận ra con chó của mình bị lạc.

Anh T nói với Tâm có người muốn bán con chó này với giá 6 triệu đồng và cho số điện thoại của Giang để Tâm liên lạc. Tâm gọi điện cho anh Giang để chuộc lại con chó.

Ban đầu, anh Giang hẹn Tâm tại một quán cà phê khu vực Linh Đàm, sau đó anh Giang lại thay đổi địa điểm chuộc con chó tại khu vực Quốc lộ 5, thuộc phường Long Biên và gửi định vị vị trí.

Khi Tâm đi cùng bị cáo Thuận đến khu vực đường Quốc lộ 5 thì gặp anh Giang đang ngồi trên xe máy chở 1 lồng bên trong có 2 con chó.

Thuận điều khiển xe máy đâm vào đuôi xe máy của anh Giang và nói "Mày có phải là thằng ăn trộm chó của tao không". Anh Giang nói "anh cho em giải thích” nhưng ngay lập tức Thuận dùng mũ bảo hiểm loại thời trang bằng nhựa, bên trong chất liệu bằng xốp đập 3 phát vào đầu và 3 phát vào người anh Giang.

Lúc này, cửa lồng chó bị bung ra, Tâm gọi tên “Sấm” (tên thường gọi con chó) thì con chó chạy ra, Thuận bảo Tâm kiểm tra xem có phải con chó của Tâm không. Tâm xác định đúng con chó của Tâm bị lạc.

Sau đó, Thuận lên xe máy chở Tâm cùng con chó về nhà Tâm. Sau khi bị mất chó, Tâm không trình báo Cơ quan Công an, đến ngày 24-11-2025, Tâm đến Công an phường Hoàng Liệt trình báo về việc bị lạc con chó trên.

Bị cáo Thuận và Tâm bị bắt khẩn cấp, tạm giữ từ ngày 25-11-2025 đến ngày 4-12-2025 cơ quan điều tra hủy bỏ biện pháp tạm giữ. Hiện, cả hai được tại ngoại, bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo Thuận sử dụng mũ bảo hiểm đánh anh Giang. Tuy nhiên, đây là loại mũ thời trang, bằng nhựa mỏng, không có tính sát thương cao, không phải là hung khí nguy hiểm nên không xử lý các bị cáo về hành vi dùng vũ lực (hung khí nguy hiểm) chiếm đoạt tài sản.

Đối với Phan Văn V có hành vi chiếm giữ tài sản trái phép là con chó rồi rao bán chó trên mạng, số tiền hưởng lợi 1 triệu đồng. CQĐT chuyển Công an phường Hoàng Liệt giải quyết theo quy định.

Đối với con chó Pitbull, CQĐT xác định là tài sản của bị cáo Tâm và đã trao trả cho bị cáo. Theo kết luận định giá, con chó Pitbull có giá trị 4,5 triệu đồng.