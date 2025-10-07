Bị lấy mất tiền tỉ, nam thanh niên bắt giữ người và cướp tài sản 07/10/2025 18:59

(PLO)- Bị cáo mua tài khoản ngân hàng đứng tên người khác và sau đó bị rút mất 1 tỉ đồng; quá trình đòi tiền, bị cáo đã bắt giữ người trái phép và cướp tài sản...

TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Quang Thiện 27 năm tù về các tội bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng vụ án, bị cáo Trần Thanh Phương, Lê Văn Khánh, Nguyễn Hải Đường - bị xử phạt lần lượt 17 năm 6 tháng tù, 16 năm 6 tháng tù, 19 năm tù - về hai tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Các bị cáo Lã Minh Đức, Phùng Thành Luân nhận mức án lần lượt 30 tháng và 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Quá trình xét xử cho thấy, tháng 3-2024, thông qua trung gian, Đinh Quang Thiện tìm mua một số tài khoản ngân hàng từ Lã Minh Đức, Phùng Thành Luân.

Bị cáo Luân là người đến ngân hàng mở tài khoản mang tên bị cáo này và bán cho Thiện với giá 5 triệu đồng và bàn giao kèm 1 sim điện thoại đăng ký OTP (mật khẩu tài khoản ngân hàng) và căn cước công dân của Luân.

Do người trung gian mãi không trả tiền mua tài khoản ngân hàng nên ngày 1-5-2024, bị cáo Đức bảo Luân ra ngân hàng khóa tài khoản. Luân thấy trong tài khoản có hơn 1 tỉ đồng nên báo cho Đức biết.

Khoảng 10 ngày sau, Đức chở Luân ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền có trong tài khoản. Số tiền này, Đức sử dụng để buôn bán “tiền ảo” trên mạng xã hội.

Sau khi phát hiện tài khoản mình sử dụng bị khóa và bị rút toàn bộ 1 tỉ đồng, bị cáo Thiện nhiều lần tìm Đức nói chuyện làm rõ về khoản tiền này. Tuy nhiên, bị cáo Đức không thừa nhận rút tiền trong tài khoản và nói sẽ tìm Luân giải quyết.

Tối ngày 27-5-2024, Thiện rủ thêm nhiều người, trong đó có Trần Thanh Phương và Lê Văn Khánh đến một quán bia thì gặp Đức và một số người khác. Tại đây, Đức cho biết không tìm được Luân và nói chờ tìm được Luân sẽ giải quyết.

Không đồng tình với cách thức giải quyết của Đức, nhóm Thiện lần lượt rời quán bia và sang quán đối diện ăn cơm chờ Đức và anh S ( anh vợ bị cáo Luân) rời quán thì chặn lại.

Bị cáo Thiện gọi điện cho Nguyễn Hải Đường đến trợ giúp. Sau một hồi giằng co, Đức bị nhóm Thiện đánh, đấm, tra hỏi về số tiền trong tài khoản. Anh S can ngăn cũng bị đánh.

Lúc này, anh S có điện thoại, nhóm Thiện giật lấy kiểm tra tin nhắn và phát hiện Đức, Luân cùng anh S thông đồng với nhau về việc chiếm đoạt tiền của Thiện.

Nhóm Thiện tiếp tục đánh, đấm Đức và ép cả anh S lên ô tô chở đến một bãi đất trống và sau đó đến một quán karaoke để sáng hôm sau giải quyết dứt điểm chuyện tiền nong. Tại quán karaoke, Thiện vào mạng xã hội gọi ma túy đến quán để cả nhóm sử dụng.

Ngày 28-5-2024, Đức liên hệ với người nhà nhờ chuyển 198 triệu đồng vào số tài khoản do Thiện chỉ định. Sau đó, nhóm Thiện đưa Đức đến văn phòng công chứng để Đức lập hợp đồng bán xe nhằm bù đắp số tiền đã rút trong tài khoản.

Trong khi đó, sau khi chuyển tiền theo yêu cầu của Đức thì người nhà bị cáo này và người nhà anh S đi trình báo cơ quan công an về việc hai người bị nhóm Thiện bắt giữ… Ngay sau đó, tất cả các cá nhân liên quan bị đưa trụ sở công an giải quyết.