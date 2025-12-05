Bộ Chính trị ra Chỉ thị về giám định tư pháp, định giá tài sản 05/12/2025 20:12

(PLO)- Theo Chỉ thị, tổ chức, người giám định phải kịp thời tiếp nhận, thực hiện giám định, định giá, tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy, từ chối mà không có lý do chính đáng...

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 54-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp và định giá tài sản.

Theo Chỉ thị, công tác giám định tư pháp và định giá tài sản trong tố tụng hình sự trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị về công tác giám định tư pháp, định giá tài sản. Ảnh: minh họa/AI

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém như chính sách và quy định pháp luật còn bất cập; chất lượng giám định tư pháp, định giá tài sản chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; hiện tượng trưng cầu chưa trúng, chưa đúng và đùn đẩy, né tránh, chậm trễ trong hoạt động giám định tư pháp, định giá tài sản vẫn còn xảy ra; thông tin, phối hợp liên ngành còn hạn chế, chưa hiệu quả.

Để khắc phục các hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biển mạnh mẽ công tác giám định tư pháp, định giá tài sản, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đối với công tác giám định tư pháp, định giá tài sản

Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội về công tác giám định tư pháp và định giá tài sản với tính chất là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với kiểm soát quyền lực trong thực thi công vụ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ công lý, kỷ cương, trật tự xã hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Thứ hai, đổi mới cơ chế hoạt động, nâng cao chất lượng giám định tư pháp, định giá tài sản

Thiết lập cơ chế trưng cầu, yêu cầu giám định, định giá tài sản theo hướng chỉ trưng cầu, yêu cầu khi thực sự cần đến ý kiến chuyên môn, tuyệt đối không lạm dụng trưng cầu, yêu cầu, không dùng việc giám định, định giá để thay thế công tác điều tra, thực hiện nghĩa vụ chứng minh của cơ quan tiến hành tố tụng.

Nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, định giá tài sản phải rõ ràng, cụ thể, cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin, tài liệu, mẫu vật, đối tượng cần giám định; xác định rõ thời hạn giám định, định giá bảo đảm khả thi, phù hợp với tính chất, khối lượng vụ việc cụ thể.

Phải có cơ chế xác định thiệt hại tối thiểu đối với trường hợp hành vi sai phạm đã rõ, không cần hoặc không thể giám định, định giá.

Chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, thực hiện giám định tư pháp, định giá tài sản. Tổ chức, người giám định, định giá phải kịp thời tiếp nhận, thực hiện giám định, định giá, tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy, từ chối mà không có lý do chính đáng.

Thứ ba, kiện toàn, củng cố các tổ chức giám định tư pháp, định giá tài sản

Thứ tư, tăng cường năng lực cho đội ngũ người làm công tác giám định, định giá tài sản

Thứ năm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác giám định tư pháp, định giá tài sản, xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, Bộ, ngành, địa phương gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Kịp thời phát hiện, xử lý những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp, định giá tài sản. Có cơ chế và xử lý nghiêm minh các hành vi chậm trễ, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, không công tâm, khách quan trong giám định, định giá.