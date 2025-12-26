Nhóm chuyên đào trộm heo bệnh đã tiêu hủy về bán đối diện mức án nào? 26/12/2025 11:31

(PLO)- Theo luật sư, hành vi của nhóm người chuyên đào trộm heo bệnh đã tiêu hủy về sơ chế bán ra thị trường có thể đối diện với mức án cao nhất là 20 năm tù theo khoản 4 Điều 317 BLHS.

Như PLO đã thông tin, ngày 25-12, Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố 7 người để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 BLHS.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 30-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Khánh Hòa, phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất điểm tập kết heo ở thôn Tân Phú, xã Cam Lâm.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 304 con heo chết hoặc có dấu hiệu bệnh nặng. Trong đó, 146 con đã được xẻ thịt, 125 con đã chết và 33 con còn sống nhưng yếu. Tổng trị giá tang vật ước tính khoảng 850 triệu đồng.

Công an xác định nhóm này chuyên đào trộm heo bệnh đã tiêu hủy về sơ chế bán ra thị trường. Nhiều bạn đọc thắc mắc hành vi trên sẽ bị xử lý như thế nào?

Nhóm nghi can đào trộm heo bệnh về bán bị khởi tố. Ảnh: AB

Luật sư Nguyễn Duy Binh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết đây là hành vi rất nguy hiểm cho xã hội và có dấu hiệu phạm tội có tổ chức.

Theo Điều 317 BLHS, hành vi sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm mà biết là có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng..., thì bị phạt tiền từ 50-200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1-5 năm.

Đối với trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc có sử dụng nguyên liệu là động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng có thể bị phạt tù 3-7 năm.

Phạm tội thuộc trường hợp “Thực phẩm có sử dụng nguyên liệu là động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy trị giá từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng” thì bị phạt tù từ 7-15 năm.

Phạm tội thuộc trường hợp “Thực phẩm có sử dụng nguyên liệu là động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy trị giá 500 triệu đồng trở lên” thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

"Với thông tin ban đầu, tổng trị giá tang vật ước tính khoảng 850 triệu đồng, do đó, nhóm người này có thể đối diện với mức án cao nhất là 20 năm tù, theo khoản 4 Điều 317 BLHS", luật sư Nguyễn Duy Binh nhận định.