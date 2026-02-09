TAND TP.HCM tràn ngập sắc xuân 09/02/2026 14:43

(PLO)- TAND TP.HCM trang trí Tết hài hòa, điểm xuyết sắc xuân trong không gian vốn nghiêm trang, tạo cảm giác gần gũi, ấm áp, giúp người dân đến liên hệ công tác phần nào vơi bớt căng thẳng.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí vui tươi đã tràn ngập khắp phố phường. Nhà nhà đều đang hối hả dọn dẹp, trang trí để chuẩn bị chào đón năm mới.

Hòa chung không khí đó, chốn pháp đình cũng khoác lên mình diện mạo tươi mới.

Một số hình ảnh tại TAND TP.HCM:

Khuôn viên TAND TP.HCM đã được trang trí rực rỡ sắc xuân từ cuối tháng 1-2026, tạo không khí ấm cúng nhân dịp Tết Bính Ngọ. Ảnh: NGUYỄN DUY

Không gian trang trí Tết tại TAND TP.HCM nổi bật với linh vật ngựa, gửi gắm thông điệp về sự phát triển và bứt phá trong năm mới - Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: NGUYỄN DUY

Linh vật ngựa được thiết kế sinh động, góp phần tạo điểm nhấn cho không gian Tết tại trụ sở TAND TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN DUY

TAND TP.HCM đã trang trí Tết hài hòa, điểm xuyết sắc xuân giữa không gian pháp đình. Ảnh: NGUYỄN DUY

Giữa không gian trang trí Tết ấm cúng, các thẩm phán, thư ký TAND TP.HCM tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong những ngày cuối năm. Ảnh: NGUYỄN DUY

Thẩm phán, thư ký TAND TP.HCM bên không gian trang trí Tết với tinh thần phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm công tác mới. Ảnh: NGUYỄN DUY

Bánh chưng, dưa hấu được trang trí trong khuôn viên TAND TP.HCM mang đậm không khí Tết cổ truyền. Ảnh: NGUYỄN DUY

Ở một góc khác, TAND TP.HCM đã trang trí bánh chưng, dưa hấu... những hình ảnh quen thuộc trong ngày Tết. Ảnh: NGUYỄN DUY

TAND TP.HCM tạo không gian để người dân đến tòa án có thể check-in. Ảnh: NGUYỄN DUY

Ngoài các tiểu cảnh trang trí, TAND TP.HCM còn chưng mai vàng, bưởi, quất… trong khuôn viên trụ sở, tạo không khí Tết ấm cúng, rộn ràng. Ảnh: NGUYỄN DUY

Cây bưởi sai trĩu quả được trưng bày tại TAND TP.HCM, mang ý nghĩa sung túc trong dịp Tết. Ảnh: NGUYỄN DUY

Giữa không khí Tết sắp đến, hoạt động làm việc tại TAND TP.HCM vẫn diễn ra tất bật. Ảnh: NGUYỄN DUY

Tranh thủ chụp ảnh “check-in” tại không gian trang trí Tết ở TAND TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN DUY

Những tiểu cảnh được TAND TP.HCM lựa chọn kỹ càng và sắp đặt, trang trí chỉn chu. Ảnh: NGUYỄN DUY

Linh vật ngựa trang trí ở TAND TP.HCM thu hút sự chú ý của đương sự, luật sư. Sau phiên tòa, nhiều người đã nán lại chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NGUYỄN DUY