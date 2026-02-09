Kỳ 2 cuộc thi 'Công dân với bầu cử' chính thức bắt đầu 09/02/2026 05:30

(PLO)- Kỳ 2 cuộc thi “Công dân với bầu cử” chính thức bắt đầu từ ngày 9-2, tạo cơ hội để người dân tìm hiểu pháp luật và lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân và rinh nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp cùng báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.

Kỳ 1 cuộc thi đã khép lại lúc 23 giờ 59 ngày 8-2, ghi nhận hơn 10.453 lượt dự thi. Con số này cho thấy sức hút lớn của cuộc thi ngay trong những ngày đầu triển khai. Ngay lúc này, người dân có thể tiếp tục tham gia kỳ 2 của cuộc thi tại đường dẫn: http://congdanvoibaucutphcm.plo.vn

Thu hút đông đảo người dân tham gia

Diễn ra từ 7 giờ ngày 3-2, kỳ thi đầu tiên nhanh chóng thu hút đông đảo người dân tham gia tìm hiểu pháp luật về bầu cử.

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng sát thực tiễn, giúp người dự thi nắm kiến thức về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, đồng thời tiếp cận thông tin chính thống một cách thuận tiện. Nội dung câu hỏi tập trung vào các quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuộc thi được thiết kế hoàn toàn trực tuyến với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tối ưu cho cả máy tính để bàn, laptop và điện thoại thông minh. Ảnh: TRẦN MINH

Cuộc thi do Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức. Ảnh: THUẬN VĂN

Cuộc thi được thiết kế trực tuyến, giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên nhiều thiết bị, tạo điều kiện để người dân từ đủ 15 tuổi trở lên dễ dàng tiếp cận và tham gia.

Sự hưởng ứng tích cực của người dân cho thấy cuộc thi đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Chị Huỳnh Thúy Trân (ngụ TP.HCM) bày tỏ sự ủng hộ và xem đây là hoạt động tuyên truyền pháp luật thiết thực. Sau khi tham gia, chị chủ động chia sẻ cuộc thi đến người thân, bạn bè để cùng tìm hiểu quy định về bầu cử.

“Nhờ cuộc thi, tôi hiểu rõ hơn các quy định pháp luật và thấy rõ trách nhiệm công dân của mình. Tôi mong hoạt động này được lan tỏa rộng rãi để nhiều người cùng tham gia” - chị Trân chia sẻ.

Chị Huỳnh Thúy Trân (ngoài cùng bên phải) hào hứng tham gia cuộc thi cùng mọi người. Ảnh: TRẦN MINH

Chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu (ngụ TP.HCM) cho rằng cuộc thi giúp người dân tiếp cận kiến thức pháp luật một cách dễ hiểu, gần gũi. “Khi trả lời các câu hỏi, tôi hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình. Đây là cách học pháp luật hiệu quả, giúp mỗi người chuẩn bị tốt hơn cho việc thực hiện quyền công dân” - chị Giàu nói.

Ông Quang Thành Nghĩa (ngụ phường Chợ Lớn) đánh giá cuộc thi mang ý nghĩa thiết thực: “Các câu hỏi gần gũi, dễ hiểu, giúp tôi nắm rõ hơn quy định về bầu cử và thấy rõ trách nhiệm của mình với lá phiếu. Đây là cách tuyên truyền sinh động, tạo động lực để người dân chủ động tìm hiểu pháp luật”.

Người dự thi có thể quét mã QR trực tiếp để tham dự cuộc thi hoặc tại địa chỉ congdanvoibaucutphcm.plo.vn.

Sáu kỳ thi liên tiếp

Ngay sau khi kỳ 1 khép lại, kỳ 2 của cuộc thi chính thức bắt đầu từ 0 giờ ngày 9-2 và kéo dài đến hết ngày 15-2. Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và tinh thần trách nhiệm công dân đối với hoạt động bầu cử.

Theo thể lệ, sau mỗi kỳ thi, căn cứ kết quả dự thi và đề nghị của ban giám khảo, ban tổ chức sẽ ban hành quyết định công bố danh sách thí sinh đoạt giải. Sau khi hoàn tất sáu kỳ thi, ban tổ chức dự kiến tổ chức lễ tổng kết và trao giải cho tất cả thí sinh đoạt giải trước ngày 31-3-2026; thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Cuộc thi do Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử, nâng cao nhận thức và trách nhiệm công dân; đồng thời hướng đến lan tỏa kiến thức pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cử tri trẻ và cử tri lần đầu tham gia bầu cử.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu (bên trái) cho rằng cuộc thi giúp người dân hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ công dân thông qua cách tiếp cận pháp luật dễ hiểu, gần gũi. Ảnh: TRẦN MINH

Cuộc thi diễn ra từ ngày 3-2 đến 15-3, được chia thành sáu kỳ thi liên tiếp. Mỗi kỳ thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi phụ: “Theo bạn, có bao nhiêu người trả lời đúng đáp án của cả 10 câu hỏi trắc nghiệm?”. Cụ thể:

Kỳ 1: Từ 7 giờ ngày 3 đến hết ngày 8-2.

Kỳ 2: Từ 0 giờ ngày 9 đến hết ngày 15-2.

Kỳ 3: Từ 0 giờ ngày 16 đến hết ngày 22-2.

Kỳ 4: Từ 0 giờ ngày 23-2 đến hết ngày 1-3.

Kỳ 5: Từ 0 giờ ngày 2 đến hết ngày 8-3.

Kỳ 6: Từ 0 giờ ngày 9 đến 19 giờ ngày 15-3.