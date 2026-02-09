Kỳ 2 cuộc thi 'Công dân với bầu cử' chính thức bắt đầu

Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp cùng báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.
Kỳ 1 cuộc thi đã khép lại lúc 23 giờ 59 ngày 8-2, ghi nhận hơn 10.453 lượt dự thi. Con số này cho thấy sức hút lớn của cuộc thi ngay trong những ngày đầu triển khai. Ngay lúc này, người dân có thể tiếp tục tham gia kỳ 2 của cuộc thi tại đường dẫn: http://congdanvoibaucutphcm.plo.vn
Thu hút đông đảo người dân tham gia
Diễn ra từ 7 giờ ngày 3-2, kỳ thi đầu tiên nhanh chóng thu hút đông đảo người dân tham gia tìm hiểu pháp luật về bầu cử.
Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng sát thực tiễn, giúp người dự thi nắm kiến thức về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, đồng thời tiếp cận thông tin chính thống một cách thuận tiện. Nội dung câu hỏi tập trung vào các quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031.
Cuộc thi được thiết kế trực tuyến, giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên nhiều thiết bị, tạo điều kiện để người dân từ đủ 15 tuổi trở lên dễ dàng tiếp cận và tham gia.
Sự hưởng ứng tích cực của người dân cho thấy cuộc thi đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Chị Huỳnh Thúy Trân (ngụ TP.HCM) bày tỏ sự ủng hộ và xem đây là hoạt động tuyên truyền pháp luật thiết thực. Sau khi tham gia, chị chủ động chia sẻ cuộc thi đến người thân, bạn bè để cùng tìm hiểu quy định về bầu cử.
“Nhờ cuộc thi, tôi hiểu rõ hơn các quy định pháp luật và thấy rõ trách nhiệm công dân của mình. Tôi mong hoạt động này được lan tỏa rộng rãi để nhiều người cùng tham gia” - chị Trân chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu (ngụ TP.HCM) cho rằng cuộc thi giúp người dân tiếp cận kiến thức pháp luật một cách dễ hiểu, gần gũi. “Khi trả lời các câu hỏi, tôi hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình. Đây là cách học pháp luật hiệu quả, giúp mỗi người chuẩn bị tốt hơn cho việc thực hiện quyền công dân” - chị Giàu nói.
Ông Quang Thành Nghĩa (ngụ phường Chợ Lớn) đánh giá cuộc thi mang ý nghĩa thiết thực: “Các câu hỏi gần gũi, dễ hiểu, giúp tôi nắm rõ hơn quy định về bầu cử và thấy rõ trách nhiệm của mình với lá phiếu. Đây là cách tuyên truyền sinh động, tạo động lực để người dân chủ động tìm hiểu pháp luật”.
Sáu kỳ thi liên tiếp
Ngay sau khi kỳ 1 khép lại, kỳ 2 của cuộc thi chính thức bắt đầu từ 0 giờ ngày 9-2 và kéo dài đến hết ngày 15-2. Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và tinh thần trách nhiệm công dân đối với hoạt động bầu cử.
Theo thể lệ, sau mỗi kỳ thi, căn cứ kết quả dự thi và đề nghị của ban giám khảo, ban tổ chức sẽ ban hành quyết định công bố danh sách thí sinh đoạt giải. Sau khi hoàn tất sáu kỳ thi, ban tổ chức dự kiến tổ chức lễ tổng kết và trao giải cho tất cả thí sinh đoạt giải trước ngày 31-3-2026; thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.
Cuộc thi do Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử, nâng cao nhận thức và trách nhiệm công dân; đồng thời hướng đến lan tỏa kiến thức pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cử tri trẻ và cử tri lần đầu tham gia bầu cử.
Cuộc thi diễn ra từ ngày 3-2 đến 15-3, được chia thành sáu kỳ thi liên tiếp. Mỗi kỳ thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi phụ: “Theo bạn, có bao nhiêu người trả lời đúng đáp án của cả 10 câu hỏi trắc nghiệm?”. Cụ thể:
Kỳ 1: Từ 7 giờ ngày 3 đến hết ngày 8-2.
Kỳ 2: Từ 0 giờ ngày 9 đến hết ngày 15-2.
Kỳ 3: Từ 0 giờ ngày 16 đến hết ngày 22-2.
Kỳ 4: Từ 0 giờ ngày 23-2 đến hết ngày 1-3.
Kỳ 5: Từ 0 giờ ngày 2 đến hết ngày 8-3.
Kỳ 6: Từ 0 giờ ngày 9 đến 19 giờ ngày 15-3.
Cơ cấu giải thưởng
Ở mỗi kỳ, căn cứ vào kết quả điểm thi, Ban tổ chức sẽ công bố danh sách thí sinh đạt giải trên website của báo Pháp Luật TP.HCM (congdanvoibaucutphcm.plo.vn) và website của Sở Tư pháp TP.HCM (https://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn/trang-chu).
Giải thưởng sẽ lần lượt được trao cho thí sinh có điểm số bài thi trắc nghiệm từ cao đến thấp nhưng đảm bảo đạt từ 50 điểm trở lên. Trường hợp các thí sinh có số điểm bằng nhau, Ban tổ chức sẽ xét đến thứ tự ưu tiên cho thí sinh có đáp án đúng gần nhất với kết quả câu hỏi phụ. Trường hợp các thí sinh có đáp án câu hỏi phụ giống nhau thì giải thưởng sẽ được trao cho thí sinh có thời gian hoàn thành bài thi ngắn hơn.
Số lượng giải thưởng có thể ít hơn tổng số giải tối đa trong trường hợp các thí sinh không đủ điều kiện xét giải nêu trên.
Sau khi tổ chức xong sáu kỳ thi, Ban tổ chức sẽ tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi. Cơ cấu giải thưởng gồm:
- 1 giải nhất: 2 triệu đồng/giải/kỳ.
- 1 giải nhì: 1,5 triệu đồng/giải/kỳ.
- 2 giải ba: 1 triệu đồng/giải/kỳ.
- 10 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải/kỳ.