TP.HCM chính thức khởi động cuộc thi Công dân với bầu cử 03/02/2026 10:54

(PLO)- Cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031” do Sở Tư pháp TP.HCM và Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp tổ chức.

Sáng 3-2, Sở Tư pháp TP.HCM cùng báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức Hội nghị phát động cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Tham dự hội nghị có ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử TP.HCM, Trưởng Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền Ủy ban bầu cử TP.HCM; ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM, Ủy viên Ủy ban bầu cử TP.HCM.

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử TP.HCM, Trưởng Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền Ủy ban bầu cử TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Cùng tham dự có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp; bà Phạm Quỳnh Anh, Ủy viên Thường trực HĐND TP.HCM, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM, Ủy viên Ủy ban bầu cử TP.HCM; bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi.

Về phía Báo Pháp Luật TP.HCM có ông Mai Ngọc Phước, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM và ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

Để bầu cử trở thành trách nhiệm công dân

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM, ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến phối hợp giữa Báo Pháp Luật TP.HCM và Sở Tư pháp TP.HCM trong việc tổ chức cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031”.

Ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông Trần Văn Bảy, Sở Tư pháp TP.HCM là cơ quan thường trực của Hội đồng, có nhiều kinh nghiệm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trong khi đó, Báo Pháp Luật TP.HCM có thế mạnh nổi trội về chuyên môn pháp luật và năng lực truyền thông. Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị là điều kiện quan trọng để cuộc thi được triển khai hiệu quả, qua đó đóng góp thiết thực cho thành công chung của cuộc bầu cử.

Ông Trần Văn Bảy lưu ý công tác tuyên truyền cần xác định rõ đối tượng hướng đến, chú trọng thiết kế nội dung phù hợp, nhất là đối với nhóm cử tri lần đầu tham gia bầu cử, nhằm giúp người dân hiểu đầy đủ về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong bầu cử.

Mục tiêu của cuộc thi, theo ông, không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu pháp luật mà còn góp phần nâng cao nhận thức của cử tri, người dân về các quy định liên quan đến bầu cử, từ đó củng cố niềm tin và sự tham gia tích cực của xã hội đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Từ 15 tuổi đã có thể tham gia thi tìm hiểu pháp luật bầu cử. Ảnh: TRẦN MINH

Với thế mạnh lan tỏa của Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Bảy mong muốn cuộc thi sẽ tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm, phối hợp và tiếp sức cho cuộc thi, nhằm tăng cường tuyên truyền, trang bị đầy đủ kiến thức về bầu cử cho người dân, cũng như góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Ông Trần Văn Bảy bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, cuộc thi sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt cuộc thi. Ảnh: THUẬN VĂN

Phát biểu tại buổi ra mắt cuộc thi, bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết Sở Tư pháp TP.HCM đã tham mưu UBND TP.HCM ban hành kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố, trong đó có nội dung triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026–2031.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi. Ảnh: THUẬN VĂN

Sở Tư pháp TP.HCM đã ban hành công văn giới thiệu danh sách 146 báo cáo viên, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử, gửi đến các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, Sở Tư pháp TP.HCM đã cử 10 lượt lãnh đạo Sở và công chức là báo cáo viên pháp luật TP.HCM tham gia Hội nghị Báo cáo viên tháng 1-2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tổ chức, báo cáo chuyên đề “Tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031”, và cử lãnh đạo, công chức Sở, Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc Sở tham gia báo cáo, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho gần 20 cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thi trực tuyến, dễ dàng tham gia

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại website của Báo Pháp Luật TP.HCM tại đường dẫn: http://congdanvoibaucutphcm.plo.vn hoặc có thể quét mã QR trực tiếp để tham dự cuộc thi:

Quét mã QR trực tiếp để tham dự cuộc thi

Về cách thức dự thi, ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Phó Trưởng Ban tổ chức, cho biết cuộc thi được thiết kế hoàn toàn trực tuyến với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tối ưu cho cả máy tính để bàn, laptop và điện thoại thông minh.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi (bên trái) đang trao đổi bên lề cùng ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Phó Trưởng Ban tổ chức (đứng giữa). Ảnh: THUẬN VĂN

Các bước tham gia đơn giản, tạo điều kiện để mọi công dân từ đủ 15 tuổi trở lên dễ dàng dự thi. “Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân, qua đó không chỉ chinh phục các giải thưởng mà còn góp phần tìm hiểu, nâng cao và lan tỏa kiến thức pháp luật về bầu cử” - ông Đinh Đức Thọ bày tỏ.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 3-2 đến 15-3-2026, được chia thành sáu kỳ thi liên tiếp. Mỗi kỳ thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi phụ: “Theo bạn, có bao nhiêu người trả lời đúng đáp án của cả 10 câu hỏi trắc nghiệm”. Cụ thể:

Kỳ 1: Từ 7 giờ ngày 3 đến hết ngày 8-2.

Kỳ 2: Từ 0 giờ ngày 9 đến hết ngày 15-2.

Kỳ 3: Từ 0 giờ ngày 16 đến hết ngày 22-2.

Kỳ 4: Từ 0 giờ ngày 23-2 đến hết ngày 1-3.

Kỳ 5: Từ 0 giờ ngày 2 đến hết ngày 8-3.

Kỳ 6: Từ 0 giờ ngày 9 đến 19 giờ ngày 15-3.

Về Thành phần ban giám khảo, ban tổ chức cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031” gồm:

- Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, Trưởng ban.

- Ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Phó Trưởng ban.

- Ông Trần Trọng Tuấn, Trưởng phòng Thông tin - tổng hợp - dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, thành viên.

- Ông Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp TP.HCM, thành viên.

- Ông Ngô Thái Bình, Trưởng ban Pháp luật báo Pháp Luật TP.HCM, thành viên.