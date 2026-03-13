Từ mâu thuẫn vì múi mít, nam thanh niên lãnh án 14 năm tù 13/03/2026 18:42

(PLO)- Xuất phát từ mâu thuẫn vì múi mít, nam thanh niên dùng dao tấn công liên tiếp nạn nhân và bị truy tố, xét xử về tội Giết người

Ngày 13-3, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Kiệt (ở Hà Nội) mức án 14 năm tù về tội Giết người.

Chỉ vì múi mít, bị cáo đã gây án giết người. Ảnh: Minh họa

Theo cáo trạng, bị cáo Kiệt cùng anh Lại Vũ Q và Bùi Văn C đều là công nhân cùng thuê trọ ở phường Hồng Hà, Hà Nội.

Khoảng 21h ngày 7-7-2025, sau khi ngồi uống rượu tại phòng trọ của anh Q, bị cáo Kiệt ra ngoài một lúc rồi mang về phòng trọ một miếng mít ngồi ăn. Khi đó anh Q nói: “Không ai ăn cả, mày cầm vào trong kia mà ăn”. Vì chuyện này, xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau giữa bị cáo và anh Q.

Do Kiệt chửi nên anh Q đuổi bị cáo ra khỏi phòng trọ và đóng cửa lại. Lúc đó, Kiệt dùng chân đạp tung cánh cửa, rồi đi vào phòng trọ, cầm điếu cày vụt anh Q thì được anh Bùi Văn C ra can ngăn làm chiếc điếu rơi xuống đất.

Sau khi can ngăn, anh C đưa Kiệt về phòng trọ nhưng bị cáo vẫn tiếp tục chửi anh Q rồi vớ con dao trong phòng lao sang chém nạn nhân 4 nhát vào đỉnh đầu và ngực nạn nhân.

Do được cấp cứu kịp thời, anh Q không tử vong, bị tổn hại 12% sức khỏe. Ngày 8-7-2025, Phạm Đức Kiệt bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về tội Giết người.