Nhận làm dịch vụ mang thai hộ rồi chiếm đoạt tiền tỉ của vợ chồng hiếm muộn 13/03/2026 15:56

(PLO)- Bị cáo nhận làm dịch vụ mang thai hộ và thực hiện một số thủ tục ban đầu theo quy trình mang thai hộ để nạn nhân tin tưởng rồi chiếm đoạt tiền.

Ngày 13-3, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Đào Thị Lan Phương (ở Hà Nội) mức án 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, vợ chồng chị H do hiếm muộn nên có nhu cầu tìm người mang thai hộ. Khoảng đầu năm 2024, gia đình chị H được một người quen cho biết, đã tìm được người (Đào Thị Lan Phương) nhận làm dịch vụ mang thai hộ với chi phí 1,5 tỉ đồng và thanh toán theo tiến độ thực hiện.

Bị cáo Đào Thị Lan Phương tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

Chị H đồng ý và nhờ người này đứng ra liên hệ, trao đổi, giao dịch với Phương. Thời điểm đó, bị cáo là lao động tự do, không có chức năng làm dịch vụ mang thai hộ nhưng do cần tiền để trả nợ và chi tiêu nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của vợ chồng chị H.

Phương đồng ý làm dịch vụ mang thai hộ cho vợ chồng chị H với chi phí 1,5 tỉ đồng; trong đó Phương nhận 1,2 tỉ đồng, 300 triệu đồng sẽ trả cho người quen của chị H và một người khác công giới thiệu.

Để tạo sự tin tưởng với gia đình chị H, Phương thực hiện một số thủ tục ban đầu theo quy trình mang thai hộ như: Tìm, đưa người hiến trứng và làm các thủ thuật chọc hút trứng; đưa chồng chị H vào bệnh viện khám, xét nghiệm, lấy tinh trùng…

Khoảng đầu tháng 3-2024, Phương soạn hợp đồng dịch vụ thụ tinh IVF, lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm trên nhóm “Hiến trứng nhân đạo” và liên hệ được với người đồng ý tự nguyện hiến trứng.

Sau khi xem ảnh người hiến trứng, chị H đồng ý rồi ký vào hợp đồng dịch vụ thụ tinh IVF mà bị cáo đã soạn sẵn. Phương hứa hẹn và dự kiến việc mang thai hộ cho vợ chồng chị H và sinh em bé vào cuối tháng 12-2024.

Theo hợp đồng đã ký, từ ngày 11-3 đến ngày 24-6-2024, bị cáo liên tục đưa ra các thông tin gian dối, yêu cầu chị H chuyển tiền để chi trả các khoản phí không có thật với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. Sau đó Phương không thực hiện như hứa hẹn, cam kết mà chiếm đoạt số tiền tiêu dùng cá nhân.

Để không bị phát hiện hành vi gian dối, thời gian đầu Phương dẫn chồng chị H đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương làm các thủ tục khám để đăng ký làm theo phương pháp IVF như làm các thủ tục khám, xét nghiệm máu, xét nghiệm tinh dịch đồ, làm dịch vụ trữ lạnh tinh trùng…

Bị cáo Phương còn vào mạng xã hội Facebook tìm kiếm các hình ảnh về kết quả phiếu khám, siêu âm định kỳ của người có thai, đơn thuốc, tải về gửi cho một đối tượng trên mạng xã hội (không xác định được lai lịch) nhờ chỉnh sửa thông tin rồi gửi cho chị H.

Đến cuối tháng 12-2024 là thời điểm người mang thai hộ chuẩn bị sinh “em bé rồng con” như Phương hứa hẹn, người môi giới gọi điện cho Phương đề nghị bàn giao em bé nhưng bị cáo đưa ra nhiều lý do trì hoãn và không bàn giao được.

Đến ngày 28-12-2024, bị cáo thừa nhận mình không hề thực hiện dịch vụ mang thai hộ cho vợ chồng chị H; đồng thời chuyển trả 240 triệu đồng, còn lại 800 triệu đồng bị cáo xin khắc phục trả dần.

Sau đó, vợ chồng chị H tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phương. Bản thân bị cáo cũng đến CQĐT đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.