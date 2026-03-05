Truy nã người phụ nữ lừa đảo mang thai hộ chiếm đoạt 2,4 tỉ đồng 05/03/2026 20:50

Tối 5-3, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Phan Thị Trang (36 tuổi, thường trú xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã Phan Thị Trang.

Theo điều tra, thời gian qua, Trang đã nói dối với người dân là tìm được người mang thai hộ để chiếm đoạt số tiền hơn 2,4 tỉ đồng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 11-2-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nếu phát hiện Trang ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (số điện thoại 0982556282) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.