Công an TP.HCM truy tìm Nguyễn Thanh Phú 27/01/2026 16:29

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang truy tìm Nguyễn Thanh Phú để phục vụ điều tra vụ án tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại khách sạn Phú Mỹ An.

Ngày 27-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm Nguyễn Thanh Phú (51 tuổi, ngụ phường Chợ Quán, TP.HCM) do có liên quan đến vụ án ma túy vừa phát hiện trên địa bàn.

Trước đó, ngày 13-1, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng 203, khách sạn PMA trên đường Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, TP.HCM. Vụ việc do Nguyễn Hoàng Khánh Lynh thực hiện.

Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy tìm Phú. Ảnh: CA

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Thanh Phú là người có liên quan trực tiếp đến vụ án nhưng hiện không rõ tung tích.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị Nguyễn Thanh Phú đến trình diện tại Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04), địa chỉ số 993 Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, TP.HCM.

Ngoài ra, bất kỳ ai phát hiện hoặc biết nơi ở của Nguyễn Thanh Phú, đề nghị thông báo ngay cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM, gặp cán bộ thụ lý Lê Hoàng Phương qua số điện thoại 0988336557 để tiếp nhận xử lý theo quy định.