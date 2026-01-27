Truy xét xuyên đêm, giải cứu thiên nga trắng của Thảo Cầm viên bị mất trộm 27/01/2026 14:05

(PLO)- Từ tin báo mất trộm con thiên nga trắng tại Thảo Cầm viên, Công an phường Sài Gòn đã khẩn trương truy xét, bắt giữ nghi phạm và giải cứu an toàn con thiên nga chỉ sau vài giờ.

Ngày 27-1, Công an TP.HCM cho biết Công an phường Sài Gòn vừa phối hợp với các đơn vị liên quan khám phá vụ trộm thiên nga ở Thảo Cầm viên Sài Gòn.

Công an lập hồ sơ, lấy lời khai với hai người trộm và tiêu thụ tài sản trộm cắp là con thiên nga trắng. Ảnh: CA

Trước đó, sáng 26-1, Công an phường Sài Gòn tiếp nhận tin báo của Ban Quản lý Thảo Cầm viên Sài Gòn về việc một cá thể thiên nga trắng bị mất trộm. Ngay sau đó, Công an phường khẩn trương triển khai biện pháp xác minh, trích xuất hệ thống camera an ninh tại khu vực chuồng nuôi.

Cơ quan chức năng đã thu hồi con chim thiên nga trắng. Ảnh: CA

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận dấu hiệu đột nhập trái phép, đối tượng để lại một chiếc kềm cắt sắt. Từ dữ liệu camera và dấu vết thu thập được, Công an phường rà soát, truy xét đối tượng nghi vấn qua hệ thống camera khu vực bãi giữ xe và các tuyến đường lân cận.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường xác định và bắt giữ NCP (48 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) khi người này đang lẩn trốn tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Tại cơ quan công an, P khai đã trộm con thiên nga trắng rồi bán cho một người khác tại TP Cần Thơ.

Con chim thiên nga trắng được chăm sóc chu đáo và có sức khỏe ổn định. Ảnh: CA

Xác định đây là vụ việc khẩn cấp liên quan động vật bảo tồn, tổ công tác lập tức phối hợp các đơn vị liên quan truy tìm. Sau hành trình truy xét xuyên đêm, đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định địa điểm và giải cứu an toàn cá thể thiên nga trắng.

Đến khoảng 9 giờ sáng, cá thể thiên nga được bàn giao lại cho Thảo Cầm viên Sài Gòn trong tình trạng sức khỏe ổn định. Quá trình tiếp nhận và di chuyển, cán bộ chiến sĩ công an đã phối hợp với bác sĩ thú y theo dõi, chăm sóc nhằm bảo đảm an toàn cho động vật.

Hiện Công an phường Sài Gòn đang củng cố hồ sơ, xử lý P theo quy định pháp luật, đồng thời làm rõ các cá nhân liên quan hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Vụ việc cho thấy tinh thần trách nhiệm, phản ứng nhanh của lực lượng công an cơ sở trong bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự và phối hợp bảo vệ động vật tại địa bàn.