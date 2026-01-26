Phường thông tin ban đầu vụ cháy 4 căn nhà ở chợ Nhị Thiên Đường 26/01/2026 10:58

(PLO)- Lãnh đạo UBND phường Bình Đông thông tin về vụ cháy bốn căn nhà ở chợ Nhị Thiên Đường rạng sáng 26-1 khiến hai người bị thương.

Ngày 26-1-2026, các cơ quan chức năng phường Bình Đông phối hợp cùng Công an TP.HCM khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn ở chợ Nhị Thiên Đường. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận có bốn căn nhà bị ảnh hưởng và hai người bị thương trong quá trình thoát nạn.

Theo báo cáo nhanh từ UBND phường Bình Đông, khoảng 1 giờ 14 phút ngày 26-1, đám cháy bùng phát tại các sạp kios kinh doanh giày dép thuộc khu vực chợ Nhị Thiên Đường. Ngay sau đó, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra các nhà dân xung quanh.

Đám cháy bùng phát từ khoảng 1 giờ sáng cùng ngày. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Nhận tin báo, Công an phường Bình Đông phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 8 (Phòng PC07), Công an TP.HCM huy động lực lượng an ninh cơ sở cùng 14 xe chuyên dụng và 84 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại hiện trường, lửa bốc cao kèm nhiều cột khói lớn do khu vực chứa nhiều vật liệu dễ cháy và nhà cửa san sát. Lực lượng chức năng đã tổ chức hướng dẫn người dân thoát nạn an toàn qua lối thoát hiểm khẩn cấp phía sau.

Do gặp các vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng bùng lên, lan rộng. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đến khoảng 2 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế thành công đám cháy, không cho lửa lan rộng. Đến 8 giờ sáng, công tác phun nước làm mát bên trong các căn nhà số 89 và 91 đường Hoàng Minh Đạo vẫn được duy trì để phục vụ điều tra.

Thông tin ban đầu, khi ngọn lửa bao vây, hai người dân trong một căn nhà đã liều mình nhảy từ lầu xuống đất để thoát thân. Cả hai bị thương và được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện.

Đến trưa ngày 26-1, công an vẫn đang phong tỏa khu vực để khám nghiệm, điều tra. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Thống kê sơ bộ, vụ hỏa hoạn gây ảnh hưởng trực tiếp đến bốn căn nhà số 87, 89, 91 và 34 đường Hoàng Minh Đạo. Hiện thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Vụ cháy gây thiệt hại khá lớn về tài sản. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đại diện phường Bình Đông cho biết hiện trường vẫn đang được phong tỏa để khám nghiệm. Ngay sau vụ việc, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Đông đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng. Bước đầu, mỗi hộ nhận một phần quà trị giá một triệu đồng và năm triệu đồng tiền mặt.

Nguyên nhân vụ cháy lớn ở chợ Nhị Thiên Đường vẫn đang được Công an TP.HCM điều tra.