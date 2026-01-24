Xe tải tông dải phân cách trên đường Lê Đức Anh gây kẹt xe kéo dài 24/01/2026 10:51

(PLO)- Xe tải tông dải phân cách trên đường Lê Đức Anh rồi lao sang làn đường hỗn hợp khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nhiều giờ.

Sáng 24-1, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã xử lý xong hiện trường, điều tiết giao thông sau vụ xe tải tông dải phân cách trên đường Lê Đức Anh gây kẹt xe kéo dài.

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, xe tải biển số TP.HCM lưu thông trên đường Lê Đức Anh hướng từ vòng xoay An Lạc về cầu vượt An Sương. Khi còn cách cầu vượt Gò Mây (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cũ) khoảng 200 m, xe bất ngờ gặp sự cố, tông trực diện vào dải phân cách cứng bằng bê tông.

Chiếc xe tải tông dải phân cách trên đường Lê Đức Anh. Ảnh: HỮU TÂM

Sau va chạm, xe tải lao sang làn đường hỗn hợp. Tại hiện trường, nhiều đoạn dải phân cách bị tông văng khỏi hàng, đầu xe tải hư hỏng nặng. May mắn vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Do phương tiện gặp nạn nằm chắn gần hết mặt đường vào khung giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài. Hàng nghìn ô tô, xe container và xe máy xếp hàng dài nhiều km trên đường Lê Đức Anh, nhích từng chút một.

Va chạm khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng. Ảnh: HỮU TÂM

Nhận tin báo, lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông và xử lý hiện trường. Một xe cẩu chuyên dụng được điều đến để di dời xe tải gặp nạn. Các nhân viên đơn vị quản lý tuyến đường cũng tiến hành dọn dẹp mảnh vỡ và thay thế các đoạn bê tông bị hư hỏng để đảm bảo an toàn.

Đến khoảng 9 giờ, chiếc xe tải được di dời khỏi hiện trường. Ảnh: HỮU TÂM

Đến gần 9 giờ cùng ngày, hiện trường được giải quyết xong, giao thông qua khu vực dần ổn định trở lại. Hiện nguyên nhân vụ xe tải tông dải phân cách đang được cơ quan chức năng làm rõ.